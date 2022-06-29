Kurumsal yatırımcılar kriptodan kaçıyor

Son bir haftada gerçekleşen 493 milyon dolarlık çıkışın, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli parası olan Bitcoin’e odaklanması ise durumun ciddiyetini artırıyor. Kripto piyasası, kurumsal yatırımcılarını da kaybediyor.

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Dünya piyasalarında yaşanan düşüşten fazlasıyla etkilenen kripto piyasası, kurumsal yatırımcılarını da hızla kaybediyor. Şu ana kadarki en yüksek ivmeyle gerçekleşen çıkışta, son bir haftada 420 milyon doların piyasaları terk ettiği tahmin ediliyor. Yaşanan keskin düşüşlerin ardından yatırımcılarını endişelendiren ve piyasalara sırt çevirmesine neden olan kripto paralar, bu kez de kurumsal yatırımcıları kaybediyor. ABD merkezli dijital varlık yönetimi şirketi Coinshares tarafından yayınlanan Haftalık Dijital Varlık Fon Akışı raporuna göre son bir haftada gerçekleşen toplam 493 milyon dolarlık çıkışın yanında, diğer sağlayıcılar tarafından da 70 milyon dolarlık giriş gerçekleşti. Çıkışın, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli parası olan Bitcoin'e odaklanması ise durumun ciddiyetini artırıyor.

PARA GİRİŞİ ÇOK ZAYIF

Piyasaya para girişleri halen daha çok zayıf ve bu nedenle Bitcoin kritik 21.600 dolar üzerine hâlâ daha çıkamadı. Şu an için 20 bin dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin'in tekrar yükselişe geçip geçmeyeceği ya da yeni bir düşüş dalgasıyla daha fazla değer

kaybedip kaybetmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

SEC'in Ripple'a açtığı davanın sonuçlanması stresi azaltır

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'ın Bitcoin'in menkul kıymet olmadığını söyleyip diğer kripto paralar hakkında yorum vermekten kaçınması da piyasada satış baskısı yarattı. Bybit Türkiye Araştıma Müdürü Beste Naz Süllü, bu açıklamanın yarattığı stresi eylül-ekim aylarında sonlanması beklenen Ripple davasının çözebileceğini belirterek, davanın Ripple lehine sonuçlanmasını beklediklerini kaydetti.