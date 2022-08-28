Merkez bankaları Jackson Hole’da şahin mesajlar verdi

ABD ve Avrupa’nın merkez bankalarının başkanları ve üst düzey yöneticileri onlarca yılın en yüksek seviyelerine gelen enflasyon oranlarıyla mücadele için sıkı politikalara devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın önde gelen merkez bankacıları 25-27 Ağustos'ta gerçekleştirilen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda enflasyonun bir süre bu şekilde seyretmeye devam edeceğini ve güçlü hamleler gerektireceğini ilan ederek enflasyonu düşürme ihtiyacı konusunda sert ve ortak bir mesaj verdi.

Bloomberg'in haberine göre toplantıda ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE), İsviçre Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, Güney Kore Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yöneticiler yer aldı.

SIKI PARA POLİTİKASINDA KARARLILIK SİNYALİ

Onlarca yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele eden Avrupa ve ABD'deki politika yapıcılar kararlı bir şekilde faiz oranlarını yükseltmeye devam ediyor ve ekonomilerin bocaladığı durumda tereddüt edecekleri yönündeki iddialara karşı çıkıyor.

2020'de pandeminin ortaya çıkmasından bu yana ilk kez yüz yüzde gerçekleştirilen Jackson Hole'daki toplantıda ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel meslektaşlarını Avrupa'da yüzde 10'a yaklaşan ve ABD'de yüzde 8'in üzerinde olan enflasyonu yavaşlatmak için kararlılıkla hareket etmeye çağırdı.

Resesyon riski olduğunu kabul eden Schnabel diğer politika yapıcılara resesyona girilse bile normalleşme çabasını sürdürmek dışında çok az seçenekleri olduğunu söyledi.

POWELL KONUŞTU BORSA DÜŞTÜ

Fed Başkanı Jerome Powell da enflasyonu düşürmenin muhtemelen trendin altında bir büyüme dönemi gerektirdiğini ifade etmişti. 26 Ağustos’ta konuşan Powell, fiyat istikrarını yeniden sağlamanın biraz zaman alacağını belirterek, enflasyonla mücadelenin “biraz acı vereceğini” söylemişti.

Powell'ın konuşmasının ardından New York borsası haftanın son işlem gününü düşüşle tamamlamıştı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 1000 puanın üzerinde değer kaybetmiş ve yüzde 3,03 azalışla 32 bin 283 puana gerilemişti. S&P 500 endeksi yüzde 3,37 azalarak 4 bin 57 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,94 kayıpla 12 bin 141 puana inmişti.

ECB yetkilileri eylül toplantısında hangi boyutta bir faiz artışının uygun olabileceğini konuşurken, bazıları 75 baz puanlık bir artışın en azından tartışmanın parçası olması gerektiğini savunuyor. ECB faiz oranını temmuzda 50 baz puan artırmıştı. Bankanın eylülde de aynı artışa gideceği tahmin ediliyor.

‘ENFLASYON GİDEREK YAYILIYOR'

ECB Yönetim Konseyi üyesi Francois Villeroy de Galhau, politika yapıcıların daha sonra sert hamlelere zorlanmaktan kaçınması için rekor enflasyonla mücadele konusunda kararlı davranması gerektiğini söyledi.

Yüksek enflasyonun ne kadar süre devam edeceği konusunda da bir tartışma mevcut. İsviçre Merkez Bankası Başkanı Thomas Jordan ekonomideki yapısal faktörlerin gelecek yıllarda kalıcı olarak yüksek enflasyona katkı yapabileceğini dile getirdi.

Jordan, “Enflasyonun salgından veya Ukrayna'daki savaştan doğrudan etkilenmeyen mal ve hizmetlere giderek daha fazla yayıldığına dair işaretler var” diye uyardı.

‘ABD'DE ENFLASYON EN AZ BİR-İKİ YIL DAHA SÜRECEK'

Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, ABD'de enflasyonun en az bir veya iki yıl daha devam edeceğini söyledi.

Uluslararası Ödemeler Bankası Başkanı Agustin Carstens para politikası yapıcılarının arz sorunlarını çözme konusunda hükümetlerle birlikte çalışmaması durumunda küresel ekonominin sürekli zayıflık riski taşıdığına dair uyardı.

Merkez bankaları yöneticileri daha açık ve basit bir şekilde iletişim kurma ihtiyacını da dile getirdi. ECB Yönetim Konseyi üyesi Joachim Nagel politika yapıcıların bazen mesajı aşırı derecede karmaşık hale getirdiğini belirtti.

JAPONYA, BATI'DAN AYRIŞIYOR

Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Rhee Chang-yong ise ülkesi ve Asya'nın yükselen diğer ekonomilerinin pandemi öncesi döneme hakim olan düşük enflasyon ve büyüme ortamına geri dönmek için önemli bir şansa sahip olduğunu söyledi. Enflasyonla mücadele eden Güney Kore Merkez Bankası da geçen hafta 25 baz puanlık bir artışa gitmişti.

Öte yandan Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda halihazırda Avrupa ve ABD ekonomisinden çok farklı bir durumda olan Japon ekonomisini anlattı.

Kuroda ülkesindeki enflasyonun yüzde 2,4 düzeyinde olduğunu ve bunun da tamamen uluslararası emtia, enerji ve gıda fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını söyledi.

Japonya Merkez Bankası Başkanı enflasyonun ülkesinde bu yıl ve gelecek daha da düşeceğini ifade etti ve “Ücretler ve fiyatlar istikrarlı bir şekilde yükselene kadar parasal genişlemeye devam etmekten başka seçeneğimiz yok” diye ekledi.

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