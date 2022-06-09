Merkez Bankası rezervlerinde düşüş sürüyor

Merkez Bankası'nın net rezervleri geçen hafta 1,7 milyar dolarlık düşüşle 10,5 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezerv de eksi 52,8 milyar dolara düştü.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası’nın (TCMB) net uluslararası rezervleri geçen hafta 1,7 milyar dolar düşüşle 10,5 milyar dolara geriledi. Böylece son yedi haftanın altısında net rezervler gerilemiş oldu.

TCMB’nin net uluslararası rezervleri, döviz piyasasına müdahaleler ve BOTAŞ başta olmak üzere KİT’lere yaptığı döviz satışları ile ocak ortasında 20 yılın en düşük seviyesi olan 7,6 milyar dolara gerilemişti.

Rezervler daha sonra ihracatçıların döviz gelirlerinin bir kısmının TCMB’ye satışı ve kur korumalı mevduat (KKM) gibi adımlarla sınırlı toparlanmış olsa da, 15 Nisan’dan bu yana geçen yedi haftanın altısında gerileyerek 8,6 milyar dolarlık düşüş kaydetti.

TCMB'nin brüt rezervi de geçen hafta 0,2 milyar dolarlık düşüşle 102,7 milyar dolara geriledi.

TCMB'nin swap hariç net rezervi de geçen hafta eksi 52,4 milyar dolardan eksi 52,8 milyar dolara geriledi.

YABANCILAR HİSSE ALDI

Son dönemde hissede satıcı olan yabancılar, geçen hafta nette 129 milyon dolarlık hisse aldı. Bir önceki hafta yabancılar 41 milyon dolarlık net satış yapmıştı.

Önceki hafta 55 milyon dolarlık hisse satan yabancılar, geçen hafta da nette 2 milyon dolarlık satış yaptı.

Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı geçen hafta 214 milyon dolar artışla 214,9 milyon dolara yükseldi. Parite etkisinden arındırılmış artış ise 673 milyon dolar oldu. Bu artışın 316 milyon doları gerçek kişilerden, 356 milyon doları şirketlerden kaynaklandı.

Öte yandan, kur korumalı mevduat toplamı geçen hafta yaklaşık 26,9 milyar TL'lik artışla 931 milyar TL'ye ulaştı.

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