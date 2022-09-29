Merkez Bankası rezervlerinde sert düşüş

Merkez Bankası brüt rezervi geçen hafta 3,9 milyar dolarlık sert düşüş gösterdi. Swap hariç net rezerv -55,3 milyar dolara geriledi.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervlerinde geçen hafta sert düşüş yaşandı.

23 Eylül haftasında TCMB’nin brüt rezervi 3,9 milyar dolarlık düşüşle 110,8 milyar dolara geriledi. Brüt döviz rezervi 3,5 milyar dolarlık düşüşle 71,3 milyar dolar, brüt altın rezervi 0,4 milyar dolarlık düşüşle 39,5 milyar dolar oldu.

Bankanın net rezervi 2,4 milyar dolarlık düşüşle 9,7 milyar dolara geriledi.

Swap hariç net rezerv de 2,5 milyar dolarlık düşüşle -55,3 milyar dolar oldu.

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