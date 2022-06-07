Merkez Bankası’ndan mayısta KİT’lere 1,8 milyar dolarlık döviz satışı

Merkez Bankası'nın BOTAŞ başta olmak üzere KİT'lere döviz satışı mayısta 1,8 milyar dolar, kasım-mayıs döneminde 23,5 milyar dolar oldu.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB), BOTAŞ dahil kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) mayıs ayında 1 milyar 816 milyon dolarlık döviz satışı yapıldığını açıkladı. Bu veri TCMB rezervlerinden karşılanan doğalgaz ithalat faturasının mayıs ayında önceki aylara göre belirgin azaldığını gösteriyor.

TCMB verilerine göre büyük bölümünün BOTAŞ ithalat maliyetinin oluşturduğu KİT’lere döviz satışı bu yıl 17,9 milyar dolar oldu.

Artan enerji maliyetleri ile bu imkan kullanımı geçtiğimiz 6 ayda rekor seviyelere ulaşmıştı. TCMB aynı miktarda rezerv kaybına rağmen Kasım 2021’den beri 23,5 milyar dolarlık döviz talebinin piyasaya girmemesini sağlamış oldu.

Bu yöntemle TCMB doğrudan müdahalede bulunmasa bile rezerv maliyetine rağmen piyasaya gelecek döviz talebini azaltıyor. Sistem, bankacıların kamu kontrollü olarak tanımladığı kur politikasında da önemli bir rol oynuyor.

TCMB verilerine göre şubatta 5,4 milyar dolara yükselerek rekor kıran rezerv kaybı mart ve nisanda 3,2 milyar dolar civarında seyretmişti. Mayıs’ta belirgin düşüş görüldü.

Öte yandan, TCMB’nin reeskont ile sağladığı döviz rezervi miktarı mayısta 2,4 milyar dolar ile nisan ayındaki 3,2 milyar dolarlık rekorun altında kaldı. Bu düşüşe rağmen reeskont geri dönüşü kanalından elde edilen döviz, beş ayda 10,4 milyar dolarla ulaştı.

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