Merkez Bankası’ndan yabancı para zorunlu karşılıklara komisyon kararı
Merkez Bankası, TL mevduat oranı yüzde 50'nin altında olan bankaların zorunlu karşılıklarından yüzde 3 komisyon alacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan bankalara gönderilen ve Bloomberg tarafından doğrulanan karara göre, TL dönüşüm hedefi kapsamında yabancı para zorunlu karşılıklara komisyon uygulanacak.
Buna göre tüzel ve gerçek kişilerde TL mevduatları yüzde 50'nin üzerinde olan bankalar hariç, yabancı para zorunlu karşılıklardan yıllık yüzde 3 komisyon alınacak.
Merkez Bankası konuya ilişkin yapmadı.