Finans
Abone Ol

Merkez Bankası’ndan yabancı para zorunlu karşılıklara komisyon kararı

Merkez Bankası, TL mevduat oranı yüzde 50'nin altında olan bankaların zorunlu karşılıklarından yüzde 3 komisyon alacak.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Merkez Bankası’ndan yabancı para zorunlu karşılıklara komisyon kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan bankalara gönderilen ve Bloomberg tarafından doğrulanan karara göre, TL dönüşüm hedefi kapsamında yabancı para zorunlu karşılıklara komisyon uygulanacak.

Buna göre tüzel ve gerçek kişilerde TL mevduatları yüzde 50'nin üzerinde olan bankalar hariç, yabancı para zorunlu karşılıklardan yıllık yüzde 3 komisyon alınacak.

Merkez Bankası konuya ilişkin yapmadı.
Arkasının geleceğini bildiği için istifa etti İlginizi Çekebilir Arkasının geleceğini bildiği için istifa etti

Elektrik zammı açıklandı İlginizi Çekebilir Elektrik zammı açıklandı