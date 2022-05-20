Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde 5,7 milyar dolarlık düşüş

Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri yaklaşık 5.7 milyar dolar düşüşle 102 milyar doların altına geriledi. Net uluslararası rezervler ise 13 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre 3.5 milyar dolara yakın geriledi.

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Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 4.8 milyar dolar düşüşle 61.1 milyar dolara, toplam rezervleri ise yaklaşık 5.7 milyar dolar düşüşle 102 milyar doların altına geriledi.

TCMB’nin 6 Mayıs’ta 66 milyar dolar olan brüt döviz rezervi 13 Mayıs itibarıyla 61.2 milyar dolar oldu.

TCMB’nin altın rezervi ise 898 milyon dolarlık azalışla 40.72 milyar dolar oldu.

NET ULUSLARARASI REZERVLER DE DÜŞTÜ

Öte yandan, Merkez’in net uluslararası rezervleri ise 13 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre 3.5 milyar dolara yakın gerileyerek art arda dördüncü haftada da düşüş kaydetti.

TCMB’nin net uluslararası rezervleri, döviz piyasasına müdahaleler ve BOTAŞ başta olmak üzere KİT’lere yaptığı döviz satışları ile ocak ortasında 20 yılın en düşük seviyesi olan 7.55 milyar dolara gerilemişti.

Rezervler daha sonra ihracatçıların döviz gelirlerinin bir kısmının TCMB’ye satışı ve KKM gibi adımlarla sınırlı toparlanmıştı.

TCMB verilerine göre 13 Mayıs itibarıyla 11.53 milyar dolara gerileyen net uluslararası rezervler dört haftada 7.6 milyar dolar gerilemiş oldu ve 28 Ocak’tan bu yana en düşük değeri aldı. (REUTERS)

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