Merkez’in rezervlerinde sert düşüş

Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi eksi 55,1 milyar dolarla tarihi düşük seviyelere yaklaştı. Banka, rezerv satarak TL'deki değer kaybını frenlemeye çalışıyor.

Sozcu.com.tr

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TL’deki değer kaybını faiz artırmak yerine döviz satarak önlemeye çalışan Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervleri hızla eriyor.

TCMB’nin brüt rezervi geçen hafta 1,6 milyar dolar düşüşle 100,33 milyar dolara geriledi. Bankaların zorunlu karşılık olarak TCMB’de tuttuğu zorunlu karşılıklar hariç tutularak hesaplanan net rezerv ise geçen hafta 1,9 milyar dolar düşüşle 9,6 milyar dolara geriledi.

TCMB’nin yurt içi ve yurt dışındaki bankalardan swap (takas) ile ödünç aldığı döviz ve altınlar hariç tutulduğunda net rezerv geçen hafta 2,9 milyar dolar daha gerileyerek -55,1 milyar dolara kadar geriledi.

5 HAFTADA 10 MİLYAR DOLARA YAKIN DÜŞÜŞ

TCMB’nin net uluslararası rezervleri, döviz piyasasına müdahaleler ve BOTAŞ başta olmak üzere KİT’lere yaptığı döviz satışları ile Ocak ortasında 20 yılın en düşük seviyesi olan 7.55 milyar dolara gerilemişti.

Rezervler daha sonra ihracatçıların döviz gelirlerinin bir kısmının TCMB’ye satışı ve KKM gibi adımlarla sınırlı toparlanmıştı.

TCMB verilerine göre 20 Mayıs itibarıyla 9.56 milyar dolara gerileyen net uluslararası rezervler beş haftada 9.57 milyar dolar düşüş kaydetmiş oldu ve 21 Ocak’tan bu yana en düşük değeri aldı.

YABANCILAR ÇIKIŞA DEVAM EDİYOR

Yabancıların Türk hisse ve tahvillerini satarak çıkışları devam ediyor. Geçen hafta yabancılar 603 milyon dolarlık hisse daha sattı. Bir önceki hafta da yabancılar 767 milyon dolarlık satış yapmıştı.

Bir önceki hafta 298 milyon dolarlık tahvil satan yabancılar, geçen hafta da 67 milyon dolarlık satış yaptı.

YERLEŞİKLERİN DÖVİZ MEVDUATI AZALDI

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat stoku geçen hafta 328 milyon dolarlık artışla 214,5 milyar dolara yükseldi. Ancak parite etkisinden arındırıldığında yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar dolar düştü.

Düşüş, gerçek kişilerde 150 milyon dolar, tüzel kişilerde 892 milyon dolar oldu.

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