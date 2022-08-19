Mevduatta dikkat çeken rekor

Geçen hafta TL kredilerde artış 50 milyar TL iken TL mevduatlardaki artışın 141 milyar TL ile rekor kırması dikkat çekti. Kur korumalı mevduat için ödenen kur farkları ve TCMB döviz operasyonlarının farkta etkili olabileceği düşünülüyor.

Sozcu.com.tr

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Bankalardaki TL mevduatlarda geçen hafta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. TL cinsi mevduatlar 6-12 Ağustos arasındaki dönemde 141,2 milyar TL’lik artış kaydetti.

Söz konusu dönemde TL krediler yaklaşık 50 milyar TL artarken ve yabancı para mevduattaki düşüş 313 milyon dolarla (5,5 milyar TL) sınırlı kalırken TL mevduattaki artışın kaynağı merak konusu oldu.

Uzmanlar, kamunun maaş ödemeleri başta olmak üzere yaptığı harcamaların yanı sıra iki faktörün mevduattaki hızlı artışta etkili olabileceğine işaret.

KKM ÖDEMELERİ 5 AYDA 120 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Bunlardan birincisi, kur korumalı mevduat (KKM) için Hazine ve Merkez Bankası’nın (TCMB) yaptığı kur farkı ödemeleri. Bankacılar, ağustos ayının ilk döneminde KKM’de yüklü miktarda geri dönüş olduğuna dikkat çekiyordu.

Hazine, merkezi bütçeden KKM hesapları için temmuzda 23,3 milyar TL, mart-temmuz döneminde toplamda 60,6 milyar TL kur farkı ödemesi yapmıştı. TCMB’nin de en az bu kadar ödeme yaptığı ve kamunun parasını KKM’de değerlendiren mevduat sahiplerine toplam ödemesinin 120 milyar TL’yi aştığı tahmin ediliyor.

TCMB’NİN DÖVİZ ALIMLARI

Geçen haftaki mevduat artışında bir diğer faktörün TCMB’nin döviz alımları olabileceği belirtiliyor.

Geçen hafta TCMB’nin brüt rezervi 5,4 milyar dolar, net rezervi 3,9 milyar dolar artmıştı. Ağustosun ilk yarısında TCMB’nin net döviz pozisyonunda da yaklaşık 5,5 milyar dolarlık artmış olmuştu.

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