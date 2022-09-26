Mir ödeme sistemi nedir, Mir kart Türkiye bankarında geçerli mi?

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından çeşitli Rus bankalar MasterCard, Visa ve SWIFT gibi uluslararası ödeme sistemlerinden dışlanmış, Rusya ise kendi kurduğu Mir ödeme sistemi ile işlemlere devam etmişti. Avrupa ülkeleri ardından Türkiye'de de bankalar Mir kart ödeme sistemini askıya almaya başladı.

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Rusya Merkez Bankası tarafından Mayıs 2017'de kurulan Mir sistemi ülkeler arasında sorun yaşatıyor. Mir ödeme sistemi, işleyişi Visa ve Mastercard sistemlerine benzeyen elektronik para transferi için kullanılıyor. ABD Hazinesi bu ödeme sisteminin Rusya’nın mali yaptırımları aşmasına yardım ettiğini belirtmiş ve bu sistemi kullanan kuruluşların da risk altında olduğunu açıklamıştı.

MİR ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?

Mir ödeme sistemi, Mayıs 2017'de Rusya Merkez Bankası tarafından ulusal ödeme sistemi olarak kuruldu.

Çoğunlukla Rusya merkezli şirketler tarafından kabul gören Mir ödeme sistemi son yıllarda Rus ortaklı yabancı şirketler tarafından da kullanılmaya başlandı. Sistem, Rusya Ulusal Kart Ödeme Sistemi tarafından işletilmektedir ve Rusya Merkez Bankası'nın yüzde yüz iştirakidir

Sistem, 2016 yılında, birkaç Rus bankasının ABD merkezli Visa ve MasterCard tarafından onlara uygulanan yaptırımlar nedeniyle hizmetleri reddedilmesinin ardından potansiyel elektronik ödeme bloklarının üstesinden gelmenin bir yolu olarak tasarlandı.

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın ardından çeşitli Rus bankalar MasterCard, Visa ve SWIFT gibi uluslararası ödeme sistemlerinden dışlanmış, Rusya ise kendi kurduğu Mir ve NSPK sistemleri ile uluslararası işlemlere devam etti.

Dünya üzerinde şu anda Küba, Güney Kore, Türkiye, Vietnam ve bazı eski Sovyet ülkesi Mir sistemini kabul ediyor. Yakında İran dahil bir kaç ülkenin daha bu sistemi kullanmaya başlaması planlanıyor.

MİR ÖDEME SİSTEMİNE ABD'DEN YAPTIRIM UYARISI

ABD Hazinesi bu ödeme sisteminin Rusya’nın mali yaptırımları aşmasına yardım ettiğini belirtmiş ve bu sistemi kullanan kuruluşların da risk altında olduğunu açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada Rusya'da banka ve kredi kartı ödemeleri için kullanılan ve Rusya'nın Mir Ulusal Ödeme Sisteminin operatörü olan NPSK sisteminin kullanılmasının yaptırıma tabi kişileri ulusalararası finansal sisteme sokabileceğini belirtti. ABD Hazinesi ayrıca NPSK Başkanı Vladimir Komlev’in de aralarında bulunduğu 22 kişiye yaptırım uyguladığını duyurdu.

FINANCIAL TİMES TÜRK BANKALARI HATIRLATTI

Bu hafta içi Financial Times'da yer alan bir analizde Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda ABD ve AB'nin Türkiye üzerindeki baskıyı artırdığı belirtilmişti. Gazetede kaleme alınan yazıda Türk bankaların Rusya’ya yönelik yaptırımları ihlal edecek bir kanal açmasından endişe edildiği kaydedilmişti.

Haberde ayrıca Türkiye’nin en büyük bankalarından Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bankası, Denizbank ve Halkbank'ın Mir sistemine dahil olduğu hatırlatılmıştı.

TÜRK BANKALAR MİR ÖDEME SİSTEMİNİ ASKIYA ALMAYA BAŞLADI

ABD'nin Rusya'nın Mir adlı yerel ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağına aldığına yönelik haberlerin ardından İş Bankası ISCTR.IS Mir operasyonunu askıya aldığını açıkladı. ABD'nin Rusya'nın Mir adlı yerel ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağına aldığına yönelik haberlerin ardından İş Bankası ISCTR.IS Mir operasyonunu askıya aldığını açıkladı.

İş Bankası'nın ardından Denizbank da Rus ödeme sistemi Mir’de hizmeti askıya aldıklarını duyurdu.

TÜSİAD'A YAPTIRIM MEKTUBU GÖNDERMİŞLERDİ

ABD Hazine Bakanlığı geçen ay iş örgütü TÜSİAD'a, yaptırım uygulanan Ruslar ile ilişkilerini devam ettirmeleri durumunda ceza riski ile karşı karşıya kalacaklarının ifade edildiği bir mektup göndermişti.

Hafta başında ABD'li bir üst düzey yetkili, İş Bankası ve Denizbank'ın Mir'in kullanımını askıya alma kararını mantıklı olarak değerlendirmiş ve Washington'ın yaptırım tehlikesi nedeniyle daha fazla Türk bankasının Mir ödeme sistemini kullanmayı bırakmasını beklediğini ifade etmişti.

ERDOĞAN MİR ÖDEME SİSTEMİNE ALTERNATİF ARAYIŞINDA

Reuters'a konuşan iki kaynak, kamu bankalarının bu konuda çok hassas olduğunu ve oldukça ihtiyatlı davranacaklarını belirtti.

Diplomatlar, Batılı devletlerin Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik ilişkilere dair endişelerinin, özellikle de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birkaç kez bir araya gelmesinin ardından, bir süredir arttığını ifade ediyor.

Erdoğan dün Türkiye'nin yaptırımlar nedeniyle “istese de istemese de” Mir sistemi için bir alternatif bulmaya yönelik adım atması gerektiğini söylemişti.

Kaynaklar kamu bankalarının, Batı'ya karşı daha şeffaf olarak Mir sistemini kullanmaya devam etmesinin olası olduğunu ifade etti.

Konu ile ilgili bilgi sahibi bir kaynak “Kamu bankalarının Mir sistemini kullanmaya devam etme olasılığı yüksek, ancak AB ve ABD'ye, bankaların yaptırımlara uyduğunu takip edebilecekleri yeni bir sistem sunacak ve daha fazla güvence sağlayacaklar” dedi.