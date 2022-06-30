Nebati’nin Londra toplantısı sonrası yabancılardan 10 milyar dolarlık çıkış

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "çok olumlu geçti" dediği Londra toplantıları sonrasında yabancılar Türkiye'den 10 milyar dolarlık sıcak para çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Ekonomi yönetimi, birçok alanda olduğu gibi yabancı yatırımlarda da aradığını bulamadı.

Yüksek cari açık ve düşük rezerv nedeniyle yabancı sıcak para arayışındaki hükümet adına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 7-8 Şubat 2022 tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da yabancı yatırımcılar ile bir araya gelmişti.

Nebati, ilk günkü görüşmelerin ardından Twitter'da paylaştığı mesajda “Bugün Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti” demişti.

Ancak ziyaret öncesinde olduğu gibi sonrasında da tablo istenen gibi olmadı.



HİSSE, TAHVİL VE SWAP KANALIYLA KAÇTILAR

2022 yılının ilk beş haftasında yabancıların hisse ve tahvil satarak Türkiye'den net olarak çıkardıkları para yaklaşık 600 milyon dolar, swap (para takası) kanalındaki çıkışları 2,7 milyar dolar olmuştu.

4 Şubat-24 Haziran döneminde ise hisse ve tahvil kanalından nette 4,8 milyar dolar, swap kanalından ise nette 5,3 milyar dolar olmak üzere toplamda yaklaşık 10 milyar dolarlık yabancı çıkışı oldu.

Böylece yabancıların Türkiye'de yabancıların yıl başından bu yana sıcak para çıkışı 13,4 milyar dolar oldu.

Geçen hafta yabancılar, hissede 98 milyon dolarlık, tahvilde 58 milyon dolarlık çıkışa imza attı.

24 Haziran itibarıyla stok değer olarak yabancıların Türkiye'de 15,4 milyar dolarlık hisse senedi, 2,1 milyar dolarlık devlet tahvili bulunuyor.

DÖVİZ KURU SABİT KALACAK DEMİŞTİ

İngiliz Reuters haber ajansı, 9 Şubat tarihli haberinde, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Londra'daki yatırımcı toplantılarında “döviz kurunun sabit kalacağı” taahhüdünde bulunduğunu aktarmıştı.

Nebati’nin görüşmelerde “Türkiye’deki enflasyonun döviz kurlarında sağlanan istikrar ile birlikte geçici olduğunu” belirttiği de basına yansımıştı.

Reuters'a konuşan bir yatırımcı, “Mesaj çok fazlaydı: Döviz kurunu sabit tutacağız ve bu da enflasyonun hızla düşmesine ve önümüzdeki yılın başlarında da tek haneli enflasyona ulaşmamıza yardımcı olacak dedi” demişti.

Ancak tablo, söylenenler gibi olmadı.

7 Şubat'ta 13,56 olan dolar kuru, bugün tüm önlemlere rağmen 16,65 seviyelerinde bulunuyor ve TL dünya genelinde gelişen ülke para birimleri arasında yılbaşından bu yana dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi konumunda.

Ocakta yüzde 48 olan resmi enflasyon da mayısta yüzde 73'ü aştı.

Hükümet, Türkiye Ekonomi Modeli adını verdiği politikalar ile cari fazla vereceğini vaat etmişti ancak, yılın ilk 5 ayında dış ticaret açığı yıllık yüzde 136 artarak 18 milyar 310 milyon dolardan, 43 milyar 206 milyon dolara yükseldi.

Ukrayna'daki savaş, Türkiye için durumu daha kötü hale getirdi.

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