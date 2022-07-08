İvme kaybeden NFT piyasası çıkış arıyor

NFT şirketleri piyasadaki olumsuzlukların üstesinden gelebilmek için yeni bir iş pozisyonu tanımladı. Ruh hali yöneticileri olarak tanımlanan çalışanlar NFT ticaretine yönelik olumlu bir atmosfer sağlamakla yükümlü.

Sozcu.com.tr

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Yılın başından bu yana aşağı yönlü bir eğilim içinde olan NFT (non-fungible token, değiştirilemez token) piyasasındaki şirketler mevcut atmosferi tersine çevirebilmek için yeni bir adım attı. “Beklenti yöneticisi” adıyla yeni bir iş pozisyonu tanımlayan girişimler, farklı pazarlama stratejileriyle yatırımcıları piyasada tutmaya çalışıyor.

NFT PİYASASINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

NFT satışları ocakta zirveyi görmüştü ancak o günden bu yana ciddi bir değer kaybı piyasayı vurmuş durumda.

Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey'nin ilk tweet'inin NFT'si geçen yıl 2,9 milyon dolardan alıcı bulmuş ancak dijital varlığın değeri bu yıl 6 bin 800 dolara kadar gerilemişti. Söz konusu NFT, “dijital dünyanın Mona Lisa'sı” olarak bilinse de piyasadaki büyük değer kaybından nasibini almıştı.

The Guardian’ın haberine göre girişimcilerse kötüye giden bu mevcut atmosferi beklenti yöneticileriyle çözmeye çalışıyor. Bu pozisyonda çalışan kişiler bir yandan halihazırdaki fon sağlayıcılara güvence verirken bir yandan da yeni aktörlere NFT projelerini tanıtıyor. Beklenti yöneticileri hem bir pazarlamacı hem bir “influencer” hem de yatırımcı ilişkileri yetkilisi gibi görev yapıyor.

‘HİSSİYATLAR ÜZERİNDEN PİYASAYA YÖN VERİLEBİLİR’

NFT dünyasının ünlü koleksiyonlarından Bored Ape Yacht Club'ın ilk alıcılarından tropoFarmer, hissiyatları veya duygu durumlarını yönetmenin piyasa açısından son derece önemli olduğunu belirtiyor.

TropoFarmer büyük oranda beklenti ve hissiyatlar aracılığıyla NFT ticaretine yön vermenin birçok yolu olduğunu söylüyor.

Business Insider'ın haberine göre bu pozisyona yönelik işe alım yapan ilk girişimlerden biri Fractional. Fractional pazarlama açısından kritik olan bu pozisyonu “NFT alanında süper etkili bir yorumcu ve trend belirleyici” şeklinde tanımlanan Deeze'e emanet etti.

Deeze, Fractional'a katılmadan önce NFT piyasasında koleksiyoner ve satıcı olarak faaliyet gösteriyordu. Journal Time'ın haberine göre Deeze kulağa ilk bakışta tuhaf gelse de böylesi bir pozisyona ihtiyaç olduğunun fark edilmesinin çılgınca olduğunu belirtiyor.

KOLEKSİYONER İLİŞKİLERİNİ YÖNETİYORLAR

Deeze takma adını kullanan kişi işinin sosyal medya mecralarında dürüst ve özgün biçimde tavsiye vermek olduğunu dile getiriyor. Fractional'ın Twitter ve Discord hesaplarını yönetmenin yanı sıra Deeze “koleksiyoncu ilişkilerini” yürütüyor, içerik ve etkinlikler açısından şirkette iç denetleyici olarak görev yapıyor.

Fractional'ın kurucularından Andy Chorlian, “Bu gerçekten de Deeze için yarattığımız bir pozisyondu” diyor. Yeni işine başlamadan önce Deeze, Twitter'da yaklaşık 10 bin takipçiyi çevresinde toplamayı başarmıştı ve şimdiyse 231 binden fazla kullanıcıyla günlük olarak etkileşime giriyor.

NFT İÇİN ÜNİVERSİTEYİ BIRAKTI

Michael Jerome adındaki 20 yaşındaki NFT yatırımcısı da geçen yıl eylülde piyasada tam zamanlı faaliyet yürütebilmek için üniversiteyi bıraktı ve kısa süre sonra Tally Labs adlı girişim tarafından “beklenti direktörü” olarak işe alındı.

The Guardian'a konuşan Jerome söz konusu pozisyonu pazarlama şeklinde tanımlayabileceğini belirtiyor. Jerome işi gereği Twitter'da günde yüzlerce gönderi paylaşıyor.

‘YENİ ENAYİLERE İHTİYAÇ VAR’

Sosyal medyadaki paylaşımlar ve NFT meraklılarının kendine özgü argosu aracılığıyla piyasa açısından uzun süre olumlu bir atmosfer yaratılabilmişti. Ancak esasen düzensiz olan yatırımlar sert dalgalanmalara maruz kalmaktan kurtulamadı.

Blok zincir eleştirmenleriyse beklenti yönetiminin yeni bir tür kandırmaca olabileceğini belirtiyor. Yazılım mühendisi Molly White, fiyatların düşmemesi için “yeni enayilere” ihtiyaç duyulduğunu ve bu nedenle de bu tip hamlelere başvurulduğunu ifade ediyor.

Teknoloji şirketlerine yönelik içerikler hazırlayan yazar Ed Zitron da beklenti düzenleyicilerinin insanların para kaybettiklerinde kötü hissetmemelerini ve piyasadan ayrılmamalarını sağlamayı hedeflediğini ifade ediyor.

NFT NEDİR?

Değişebilen varlıklar olan dolar, hisse senedi, bitcoin veya altın külçelerinin aksine ‘değiştirilemez’ NFT varlıklar her biri benzersiz ve biricik kalemleri ifade ediyor. Elinizdeki bitcoin ile başkasının elindeki bitcoin aynı değer anlamına geliyor. Değiştirilemez Tokenlar (NFT), fiziksel dünyadaki koleksiyon parçalarının dijital yansımalarıdır.

Ancak her bir bitcoinin farklı değerde olduğunu düşünün. O zaman bu artık bir birim olmaktan ve transfer aracı olmaktan çıkıyor. İşte NFT varlıkların durumu da bu. Aynı şeyden çok sayıda olabilmesine rağmen aralarından birinin orijinalliği ve sahipliğinin kesin olarak bilinebilmesi. NFT’ye örnek olarak dijital sanat eserleri, spor kartları, internetteki domain adı ve IP adresi olarak bulunan sanal arazi parçaları veya kriptopara birimi için kullanılan cüzdan adları verilebilir.

Değiştirilemez Tokenlar, sahip oldukları özellikler sebebiyle genellikle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanılıyor. Örneğin bir sanatçı, kendi sanat eserini değiştirilemez token olarak oluşturduğunda ürünün her satışında sanatçı kendisine pasif gelir oluşturmuş oluyor.

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