Öztrak: SPK ve Borsa İstanbul neden vurgunu görmezden geldi?
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, SÖZCÜ’nün Borsa İstanbul manipülasyonuyla ilgili yapılan operasyon haberini paylaştı. Öztrak, "Yapılan tüm uyarılara rağmen, bu manipülasyon sürerken, Sermaye Piyasası Kurumu ve Borsa İstanbul Yönetimi neden vurgunu görmezden geldi?" diye sordu.
Borsa İstanbul'da özellikle bankacılık hisselerinde yaşanan hızlı değişimlerin ardından manipülasyon iddiaları ortaya atılmıştı. Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü harekete geçti. Aralarında Mehmet Akdere'nin de bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Akdere ve 7 şüpheli yakalandı.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından konuyla ilgili SÖZCÜ'nün haberini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
“İyi, güzel hoş da yapılan tüm uyarılara rağmen, bu manipülasyon sürerken Sermaye Piyasası Kurumu ve Borsa İstanbul Yönetimi neden vurgunu görmezden geldi? Nebati Bakan millete ‘gel gel' yaparak, milletin borsada silkelenmesine neden sebep oldu?”