Petrol haftalık kaybını azalttı

ABD Başkanı Joe Biden’ın Suudi Arabistan ziyaretinde herhangi bir petrol açıklaması yapmayacağı beklentisi fiyatları yükseltti.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretinin ardından petrol konusunda herhangi bir açıklama yapmayacağı beklentisiyle petrol fiyatları haftalık düşüşünün bir kısmını geri aldı.

Eylül vadeli Brent tipi ham petrol gün içinde yüzde 2,87 değer kazanarak varil başına 101,94 dolar seviyesine yükseldi. Ağustos vadeli Batı Teksas tipi ham petrolün fiyatıysa gün içinde yüzde 2,68'lik artışla varil başına 98,35 dolar oldu.

HAFTALIK YÜZDE 6,3 DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ

Ancak petrol fiyatları haftayı yine de kayıpla kapattı. Petrol fiyatları bu hafta yüzde 6,3 düşüş kaydetti.

ABD'de büyük oranda enerji maliyetleri nedeniyle enflasyonun 40 yılın en yüksek seviyesine gelmesinden sonra Biden, arzın artırılmasını görüşmek için bugün Suudi Arabistan'a gidiyor. Ancak gelişmeleri yakından takip eden kaynaklar Biden'ın kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadan bölgeden ayrılmasının beklendiğini dile getirdi.

‘GÖZLER OPEC TOPLANTISINDA'

Bloomberg'in haberine göre dikkatler, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ağustosta gerçekleştireceği toplantıya çevrildi.

İsviçre merkezli banka UBS Group AG'de emtia analisti olan Giovanni Staunovo, Biden'ın ziyaretinin arz artışını sağlayacağını bekleyenlerin hayal kırıklığına uğramasıyla fiyatların yükselişe geçtiğini söyledi.

Staunovo, “Gelecekteki üretimle ilgili tüm kararlar, ağustos başında yapılacak bir sonraki OPEC+ toplantısında alınacak” dedi.

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