Piyasalar açılıyor gözler dolarda olacak

Bayramda da yükselişini sürdürüp 17.3984 lirayı test eden dolar kurunun piyasaların yeniden açılmasıyla birlikte hareketlenmesi bekleniyor. Küresel ölçekte doların değer kazanması TL üzerindeki baskıyı artırıyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Piyasalar dört günlük bayram sonrası yeniden açıldı. Doların TL'ye karşı yükselişi bayramda da sürdü. Dolar küresel çapta tüm önemli para birimleri karşısında değer kazanırken, içeride dolar kuru 17.3984 liraya kadar çıktı.

CARİ AÇIK BASKISI

Dolar perşembe günü yarım günlük bayram tatiline 17.3700 liradan girmişti. Enflasyon endişesi ve artan taleple birlikte dolar son 20 yılın zirvesine çıktı. Euro ise 2002 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Gözler ise bugün açıklanacak ABD enflasyon verisine çevrildi. Uzmanlar, ABD'de enflasyonun yüzde 9 seviyesine yaklaşarak 41 yıllık zirveyi görmesini tahmin ediyor. Küresel risklerle beraber TL üzerinde devam eden baskılardan biri de cari açık ve yüksek maliyetli ithalat. Eylülde faiz indirimi sürecine girilirken cari fazla hedeflenmişti. Eylül ve ekimdeki sınırlı cari fazla döneminin ardından başlayan açık yedinci ayda da devam etti. Yılın ilk 5 ayındaki cari açık 25.7 milyar doları buldu. Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olan Avrupa'da da işlerin yolunda gitmemesi Türkiye için olumsuzluk yaratıyor. İhracat gelirlerinin çoğu Euro olurken Euro/dolar paritesindeki düşüşle gelirde de azalma oluyor. Analistler doların güçlü kalmaya devam etmesini bekliyor. Yurtiçinde dolar kurunda gerek dolar etkisi gerekse uygulanan ekonomi politikalarının TL'yi savunamaması

yükselişin sürmesine neden olabilir.

Borsada gündem bilançolara kayacak

Borsalarda geçen hafta yaşanan düşüş sonrası tepki alımlarıyla toparlanma çabaları görüldü. Ancak ana gündemin değişmemesi nedeniyle toparlanma eğilimi henüz güç kazanmış görünmüyor. Borsa analistleri bayram sonrasında gündemin ikinci çeyrek bilançoları kayacağını, hisse bazlı hareketliliğin yoğunluk kazanacağını söylüyor. Yüzde 78.62 oranına çıkan yüksek enflasyon karşısında yatırımcı enflasyonu yenecek getiri arayışında. Dolayısıyla son dönemde borsaya yönelen yatırımcı hisse seçiminde bilançoya yöneliyor.