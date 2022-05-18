Powell: Faizler enflasyonla mücadele için ne kadar gerekiyorsa o kadar artırılacak

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Faizler enflasyonda yükselişle mücadele için ne kadar gerekiyorsa o kadar artırılacak" mesajı verdi.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin temeli için tehdit oluşturan enflasyondaki artışı durdurmak için faizleri ne kadar gerekiyorsa o kadar yükselteceği sözünü verdi.

Wall Street Journal etkinliğine katılan Powell, “Enflasyonun açık ve (bizi) ikna edici şekilde düştüğünü görmemiz gerekiyor. Bunu görene kadar devam edeceğiz. Eğer bunu görmezsek de, daha agresif hamlelerde bulunmayı değerlendirmek durumunda kalacağız” dedi.

Powell, “Fiyat istikrarını sağlamak ve bu istikrarı korumak zorunluluktur. Bunu sağlamamız gerekiyor çünkü fiyat istikrarı olmayan bir ekonominin gerçekten işçiler, işletmeler ya da kimseye bir faydası olmuyor. Fiyat istikrarı gerçekten ekonominin temeli” dedi.

‘RESESYON YARATMAYAN YOLLAR DA VAR’

Enlasyonu kontrol altına almak üzere uygulanacak politikaların ekonomik büyümede yavaşlatıcı ya da işsizliği artırıcı etkilerine göz yumacakların ifade eden Powell, fiyat artışlarının kapsamlı bir resesyon yaratmadan güç kaybedeceği “yollar” olduğunu belirtti.

Ancak Powell enflasyonun düşmemesi durumunda, Fed’in enflasyon düşene kadar faizleri artırmaktan kaçınmayacağını da ifade etti.

ARTIŞLARIN HIZLANACAĞI BEKLENTİLERİ SÜRÜYOR

Powell’ın konuşmasının ardından faiz artırımının hızlanacağına dönük beklentiler de piyasada fiyatlanmaya devam etti. Faiz artırımlarının uzun vadeli ekonomik büyümeyi aşağı çekebileceğini fiyatlanmasıyla kısa ile uzun vadeli tahvil getirileri arasındaki fark daraldı. (REUTERS)