Prof. Dr. Emre Alkin: Maliyetiniz döviz, geliriniz TL ise riskli davranmayın

Prof. Dr. Emre Alkin, iş dünyasına "Maliyetiniz döviz, geliriniz Türk lirası ise riskli davranmayın" tavsiyesinde bulundu.

Sozcu.com.tr

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Genç Girişim ve Yönetişim Derneği'nin (GGYD) düzenlediği İş'te Fırsat Toplantıları kapsamında Ankara’da konuşan iktisat profesörü Emre Alkin, iş dünyası temsilcilerine tavsiyelerde bulundu.

“Fırtınada Gemiyi Yüzdürme Sanatı” başlıklı bir sunum yapan İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Alkin, “Zamansız talep ve harcamalara hem etik gereği hem de rasyonellik gereği ‘dur' demeyi bilin. Örneğin, üst düzey profesyonellerin altına pahalı arabalar çekmek yerine, çalışanların işe geliş gidiş şartlarını ve çevre şartlarını iyileştirmek, verimliliği artırmak için önemli olabilir” dedi.

Prof. Alkin, “Mutsuz insanların çalıştığı yerde verim olmaz sonunda batar, bunu unutmayalım” diye konuştu.

‘KURLARIN GERİ ÇEKİLDİĞİ HER ANI DEĞERLENDİRİN’

Maliyetiniz döviz, geliriniz Türk lirası ise riskli davranmayın şeklinde konuşan Prof. Emre Alkin, şöyle devam etti:

“Ödeme ve borç gerçeğine uygun şekilde döviz kurlarının geri çekildiği her anı değerlendirin. Tahsilat imkanlarınızı artırın, alacakları yaşlandırmayın, tahsilatı kolaylaştırmak için yeni metotlar geliştirin. Malın tedariği malın fiyatından daha önemli bu konuyu ciddiye alın ve kaderinizi başkalarının eline bırakmayın. Mümkünse ihracatınızı cironuzun en az yüzde 50'si düzeyine getirin.”

Prof. Emre Alkin sözlerini şu şekilde tamamladı: “Şahsi masraflarınızı ya da işinizle alakası olmayan harcamalarınızı firmaya fatura etmeyin hem etik olarak yanlış hem de ekonomik olarak zararlı bir davranıştır. Harcamalarınızı önceliklendirin, ayakta kalmanızı sağlayacak faaliyetler için kaynaklarınızı kullanın eğer mevcut kapasiteyi tam olarak kullanamıyorsanız ilave kapasite için yatırıma kalkışmayın. Borç-alacak ilişkilerinde uykunuzu kaçıracak adımlar atmayın.”

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