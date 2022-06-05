Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Gecikmenin bedelini yoksullar ödüyor

İktisatçı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, merkez bankalarının enflasyona yönelik müdahalelerinin geciktiğini ve bunun bedelini yoksulların ödeyeceğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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İktisatçı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, küresel merkez bankalarının enflasyona yönelik müdahaleleri ile ilgili yorumda bulundu.

ABD Merkez Bankası /Fed) başta olmak üzere çoğu merkez bankasının müdahale konusunda geç kaldığını belirten Demirtaş, bu gecikmenin bedelini yoksulların ödeyeceğini belirtti.

Demirtaş Twitter hesabından konu ile paylaşımında, “ABD Merkez Bankası başta olmak üzere, tüm dünya merkez bankaları müdahalede geç kaldı. Şimdi arz kaynaklı enflasyonu talep daraltarak indirmek için ülkeleri resesyona sokuyorlar. Geç kalışın bedelini yoksullar ödüyor. Kişi başı gelirleri yüksek olan ülkeler hadi neyse ama diğerlerine yazık” dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD’de ve Avrupa’da enflasyon son yılların en yüksek seviyelerine ulaşmış, Fed yüksek enflasyona karşı ekonomiyi soğutmak amacıyla faiz artışlarına başlamıştı.

Fed, politika faizinde martta 25 baz puan, 50 baz puanlık artışa gitti. Böylece politika faiz oranı yüzde 0-0,25 aralığından yüzde 0,75-1,00 seviyesine yükseltildi.

Fed, bilanço daraltmaya ise haziran ayından itibaren başlanacağını duyurdu. Ayrıca politika yapıcıların konuşmalarında faiz artışlarının devam edeceğine dönük işaretler vermeye devam edildi.