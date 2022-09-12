Reuters: Avrupa Merkez Bankası faizi yüzde 2’ye yükseltebilir

Reuters'a konuşan kaynaklara göre, ECB yetkilileri, enflasyonu dizginlemek için faizin yüzde 2'ye yükseltilmesi ihtimalinin yükseldiğini düşünüyor.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcıları, euro bölgesindeki resesyon riskine rağmen enflasyonu dizginlemek için faiz oranının yüzde 2’ye yükseltilmesi ihtimalinin arttığını düşünüyorlar.

Euro bölgesinde Ağustos’ta yüzde 9.1 seviyesine yükselen enflasyonun önümüzdeki iki yıl boyunca yüzde 2 olan hedefin üzerinde kalacağını öngören ECB rekor hızda faiz artırmış ve devletlere, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana tırmanan enerji fiyatlarını düşürecek adımlar atma çağrısında bulunmuştu.

ECB geçen hafta politika faizlerinden biri olan mevduat faizini sıfırdan yüzde 0,75’e çıkarmış, ECB Başkanı Christine Lagarde ise şu anki faiz oranının enflasyonu hedeflenen seviyeye düşürmek için yeterli olmayacağını belirterek iki ya da üç faiz artırımının daha işaretini vermişti.

‘KISITLAYICI SEVİYELER’

Konuya dair Reuters’a Cumartesi günü bilgi veren beş kaynak, politika yapıcılar arasında faizin “kısıtlayıcı” seviyeye yükseltilmesinin gerekeceği beklentisinin arttığını söyledi. Kısıtlayıcı faiz oranı ifadesiyle ekonominin yavaşlamasına sebep olacak, yüzde 2 veya üzeri seviyeler kastediliyor.

Para politikası hakkındaki değerlendirmelerin gizliliği sebebiyle adlarının açıklanmamasını isteyen kaynaklar ECB’nin, ilk olarak Aralık’ta açıklayacağı 2025 enflasyon tahmini yüzde 2’nin üzerinde kalırsa büyük olasılıkla kısıtlayıcı faizlerin söz konusu olacağını ifade etti. ECB sözcüsü sorulara yanıt vermedi.

ENFLASYON ARTIYOR

ECB 2024 yılı enflasyon tahminini yüzde 2,3 olarak açıklamıştı, fakat bir kaynağın verdiği bilgiye göre merkez bankasının Perşembe günkü toplantısında paylaşılan ve doğalgaz fiyatlarındaki son değişimleri hesaba katan tahminler enflasyonu yüzde 2 seviyesinde öngördü.

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