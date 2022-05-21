Rus rublesi beş yılın zirvesine yükseldi: İşte nedenleri…

Savaş ve yaptırımlarla çökeceği iddia edilen Rusya'nın para birimi, dolar ve euro karşısında son 5 yılın zirvesine yükseldi. İşte rublenin 2022 yılının en iyi performans gösteren para birimi olmasının nedenleri...

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın para birimi rublenin, savaş ve yaptırımlar nedeniyle çökeceği iddia ediliyordu ancak sonuç tam tersi oldu.

Rus rublesi dün dolar ve euro karşısında son 5 yılın en yüksek seviyelerine yükseldi.

Ukrayna işgalinin başladığı 24 Şubat tarihinden bir gün önce 81 seviyesinde olan ABD doları/Rus rublesi kuru, martın ilk haftasında 177’yi gördükten sonra gerilemeye başladı ve dün 59’u gördü.

Yine işgalin başlangıcının bir gün öncesinde 92 seviyesinde olan Euro/ruble kuru da martın ilk haftasında 168’i gördükten sonra gerilemeye başladı ve dün 59’u gördü.

Rus rublesi, ABD doları karşısında yüzde 17’yi, Euro karşısında ise yüzde 23’ü aşan değer kazancıyla gelişen ülke para birimleri arasında bu yıl en iyi performans gösteren para birimi oldu.

AVRUPALI ŞİRKETLERİN RUBLE ADIMI

Rublenin son günlerdeki hızlı değer kazancında, Rusya’dan doğalgaz tedarik eden şirketlerin birçoğunun, Kremlin’in talepleri karşısında geri adım atıp doğalgaz ödemelerini ruble cinsi olarak yapmayı kabul etmeleri etkili oldu.

Bloomberg’e konuşan Freedom Finance LLC'nin Rusya hisse senedi piyasası operasyonları masası şefi George Vaschenko, “Daha fazla gaz tedarikçisi özel hesaplar açtıkta, dolar ve euro üzerindeki baskı artacak” dedi.

Sberbank CIB döviz stratejisti Yuri Popov, dolar/ruble kurunun temmuz ayı başında 50 seviyesine gerileyebileceği öngörüsünde bulundu.

Öte yandan, Moskova Borsası'nda dün ruble karşılığı euro işlemlerinin bir önceki güne ikiye katlanması dikkat çekti.

BULGARİSTAN, POLONYA VE FİNLANDİYA’YA GAZ YOK

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Gazprom'un 50'yi aşkın müşterisinin yaklaşık yarısının Gazprombank'ta şart koşulan döviz ve ruble hesapları açtığını, büyük müşterilerden bazılarının da hesap açtıklarını açıkladı.

Ruble cinsi ödeme yapmayı reddeden Bulgaristan ve Polonya'ya gaz akışını geçen ay durduran Rusya, aynı gerekçeyle Finlandiya'ya da bu sabah itibarıyla gaz akışını kesmişti. Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunda bulunma kararı, Rusya'nın tepkisini çekmişti.

CARİ FAZLA VE SERMAYE KONTROLLERİ ETKİLİ

Savaşla birlikte ABD’nin başını çektiği Batı ülkeleri, Rusya’ya karşı eşi benzeri görülmemiş yaptırımları yürürlüğe koydu ve Rusya Merkez Bankası’nın 300 milyar doları aşan miktarda rezervi donduruldu.

Bu adımların Rusya ekonomisini ve para birimini çökertmesi hedefleniyordu ancak ABD, Kanada ve İngiltere dışındaki ülkeler Rusya’dan enerji alımlarına son veremedi. Avrupa Birliği ülkeleri kısa dönemde alternatifini bulamayacakları için Rusya’dan gaz ve petrol almaya devam etti.

Enerji ve diğer emtia fiyatlarındaki artış, Rusya’nın ihracat gelirlerini artırdı ancak ithalat hızla azaldı. Bu da ülkenin cari fazlasını hızla yükseltti.

Rusya’da şirketlerin ve vatandaşların dövize ulaşımına da katı kısıtlamalar getiren sermaye kontrolleri de yürürlüğe konunca, Rus rublesinde değerlenmenin önü açıldı.

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