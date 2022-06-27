Rusya 104 yıl sonra ilk kez temerrüde düştü

Rusya dün eurobond ödemelerinin süresinin dolması nedeniyle temerrüde düştü. Geçtiğimiz ay Rusya'nın yatırımcılara ödeme yapması ABD tarafından engellenmişti. Rus yöneticiler ise duruma tepkili.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın iki eurobond kuponunun tarihi dün sona erdi ve ülke temerrüde düştü. Rusya Maliye Bakanı ise bu durumu ‘saçmalık’ olarak nitelendirdi.

ABD mayıs ayında Rusya’nın ABD’li tahvil sahiplerine ödeme yapmasına izin veren istisnanın süresinde uzatmaya gidilmeyeceğini açıklamış, böylece Rusya’nın yatırımcılara ödeme yapmasının engellenmişti. Rusya ise parası olduğu hâlde ödeme gerçekleştiremediği için temerrüde düşürülmesine tepkili.

104 YIL SONRA İLK

Rusya, 104 yıl sonra ilk kez yabancı para cinsinden borcunu temerrüde düşürdü. Batı yaptırımları Moskova’nın ödeme yollarını kapattığı için Rusya alacaklılara borcunu ödeyemedi. Ülke Bolşevik devriminden bu yana hiç temerrüde düşmemişti.

Ülke uzun süredir yaptırımların etrafından dolanmayı başarıyordu. Ancak dün gün sonunda 27 Mayıs vadeli iki eurobond kupon ödemesinde 1 aylık ek süre doldu ve yaklaşık 100 milyon dolarlık ödeme gerçekleştirilemedi. Bu da temerrüt olarak kabul edildi.

RUSYA TEPKİLİ

Rusya ise temerrüt ilanını kabul etmezken, ödemeyi yapmaya yetecek fonları bulunduğunu belirtti. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov temerrüdü bir ‘saçmalık’ olarak değerlendirdi.

Rusya ödemelerle ilgili yeni bir mekanizma geliştirmiş, eurobond tahvil sahiplerinin ödemelerini almak için döviz ve ruble hesabı açması gerekeceğini duyurmuştu. Buna rağmen yatırımcıların yeni aracı kullanıp kullanmayacakları belli değil.

BATI YAPTIRIMLARI ETKİLİ

Temerrüdün ülke ekonomisine olan etkisi yakından izlenecek. Ancak uzmanlara göre savaşın ekonomiye ve piyasalara verdiği zarar göz önüne alındığında, temerrüt şimdilik büyük ölçüde sembolik bir öneme sahip. Ülkedeki çift haneli enflasyon ve ekonomik daralma Ruslar için daha önemli görülüyor.

Temerrüt ise ülkenin uluslararası alanda yaşadığı finansal alandan dışlanma açısından ciddi öneme sahip. Ülkenin eurobondları mart ayının başından bu yana sorunlu seviyelerde işlem görüyor. Ayrıca Rusya Merkez Bankası’nın döviz rezervleri donmuş durumda ve en büyük bankalar küresel finansal sistemden kopuk.

‘TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI’

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg’in haberinde konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan yatırım firması Loomis Sayles’in kıdemli analisti Hassan Malik, “Gerekli araçlara sahip olan bir hükümetin başka bir hükümet tarafından temerrüde düşmeye zorlanması çok nadir bir şey” dedi. Malik, bu durumun tarihi bir dönüm noktası olabileceğini belirtti.

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