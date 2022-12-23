Rusya 2023’te döviz piyasasından yuan almaya hazırlanıyor

Reuters'ın iddiasına göre, Rusya 2023'te muhtemelen döviz piyasasından yuan alacak.

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Rusya, petrol ve doğalgaz gelirinin kendi beklentisini karşılaması halinde, gelecek yıl döviz piyasalarından yuan satın almaya başlayacak.

İki kaynağın verdiği bilgiye göre, Batının finansal sistemine bağımlılığını azaltmak isteyen Rusya’nın yuan satın alması, ülkedeki ters dolarizasyon sürecini hızlandırabilir.

Ukrayna’yı işgali sebebiyle Rusya’nın Batılı devletlerin yaptırımlarına maruz kalması, ülkedeki dolar ve euro kullanımını ve bu para birimlerine erişimi düşürmüş, Çin yuanının Rus ekonomisindeki varlığını güçlendirmişti.

Rusya’nın şubatta Ukrayna savaşına başlaması nedeniyle getirilen yaptırımların bir sonucu olarak, döviz rezervlerine erişiminin kısıtlanmasıyla, Rusya’nın Şubat’ta döviz piyasasına müdahaleleri durmuştu.

YUAN İLE MÜDAHALE EDİLEBİLİR

Reuters’a konuşan iki kaynak, Rusya’nın petrol ve doğalgaz gelirinin bütçe planı doğrultusunda sekiz trilyon rubleyi aşması halinde Rusya’nın döviz piyasasına müdahalelerinin önümüzdeki yıl yuan ile yapılacağını belirtti.

Para politikalarını belirleyen yetkililere yakın bir kaynak, “Merkez bankası şu an yuan satın alabiliyor” dedi ve hükümetin enerji gelirlerini harcamaya devam etmesi durumunda, merkez bankasının bu hedefi gerçekleştirmeyeceğini belirtti.

Kaynak, “(Ancak) Önümüzdeki yıl petrol ve doğalgaz ihracatından sağlanan bütçe gelirleri sekiz trilyon rubleyi aşarsa merkez bankası yuan satın alacak” dedi. Rusya merkez bankası ile maliye bakanlığı sorulara yanıt vermedi. (REUTERS)