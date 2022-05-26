Rusya Merkez Bankası’ndan bir faiz indirimi daha

Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 17'den yüzde 14'e düşürdü. Rusya'nın para birimi rublenin değeri, geçen hafta dolar ve euro karşısında beş yılın zirvesine yükselmişti.

Sozcu.com.tr

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Rusya Merkez Bankası, bugün bir kez daha faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 14’ten yüzde 11’e düşürdü.

Banka, 29 Nisan’da faizi yüzde 17’den yüzde 14’e indirmişti.

Ukrayna’daki savaşın ve yaptırımların ruble ve enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 28 Şubat'ta olağanüstü toplantıyla faizi yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye yükselten Rusya Merkez Bankası, daha sonra rublede görülen toparlanmayla birlikte 8 Nisan'da 300 baz puanlık indirime gitmişti.

Rus rublesinin değeri geçen hafta, dolar ve euro karşısında beş yılın zirvesine yükselmişti.

İNDİRİM DEVAM EDEBİLİR

Banka, faiz kararının açıklama metninde gelecekteki toplantılarda politika faizini tekrar düşürme olasılığına açık olduklarını belirtti.

Banka ayrıca Rusya’daki yıllık enflasyonun 2023’te yüzde 5 ile yüzde 7 aralığına düşmesini, 2024’te tekrar yüzde 4’e inmesini beklediğini açıkladı.

Rusya’da nisan ayı enflasyonu yüzde 17,4 olmuştu.

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