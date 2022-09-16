Rusya’dan bir faiz indirimi daha
Rusya Merkez Bankası, 50 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 7,5'e düşürdü. Ülkede savaşa rağmen enflasyon yüzde 14,3 seviyesinde.
Rusya Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan daha düşürerek yüzde 8'den yüzde 7,5'e indirdi.
Rusya’da enflasyon ağustosta yüzde 14,3 ile 6 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.
Ukrayna'daki savaşın ve yaptırımların ruble ve enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 28 Şubat’ta olağanüstü toplantıyla faizi yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye yükselten Rusya Merkez Bankası, daha sonra rublede görülen toparlanmayla birlikte 8 Nisan’da faiz indirimlerine başlamıştı.
8 Nisan’da 300 baz puanlık indirime giden banka, enflasyonun da düşüş eğilimine girmesiyle yaptırımlarla küçülen ekonomiyi canlandırmak üzere parasal gevşemeye gitmişti.
Enerji gelirlerindeki artış ve ithalattaki daralma sonucu cari fazlası rekor kıran Rusya’nın para birimi ruble de dolar karşısında savaş öncesi seviyelerin de üzerinde yer alıyor. Dolar/ruble kuru bugün itibarıyla 60 seviyesinde. Bu rakam savaşın hemen öncesinde 80 civarındaydı.