Sasa yönetiminden hisse geri alım kararı

Sasa, Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerinin ağustos ayında şirkete ulaşan paya dönüştürme hak kullanım taleplerinin karşılanması için hisse senedi alımı yapacak.

Sozcu.com.tr

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Sasa Polyester Sanayi A.Ş. yurt dışında ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerinin taleplerini karşılamak doğrultusunda toplam 5 milyon 862 bin 426 TL pay senedi alımı yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre pay alımı Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den 5 milyon 50 bin TL nominal tutarlı, Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş.’den ise 812 bin 426 TL nominal tutarlı olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nun hesaplama yöntemi ile belirlenen 54,72 TL’den yapılacak.

Ayrıca geri alım işlemi için azami fon tutarı 21 Ekim 2021’de yönetim kurulu kararı ile belirlenen 500 milyon TL’lik mevcut geri alım limitinden ayrı olarak şirket içi kaynaklardan karşılanmak üzere 320 milyon 791 bin 951 TL olarak belirlendi.

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