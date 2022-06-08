S&P Global: Türkiye’nin ek sermaye kontrolü getirmesine yönelik risk artıyor

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global finans piyasalarının kötüleşmeye devam etmesi ve kur baskısı nedeniyle Türkiye'nin ek sermaye kontrolü getirmesine yönelik risklerin arttığını açıkladı.

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Türk Lirası yıl başından bu yana yüzde 20’den fazla değer kaybederken ülkenin geçtiğimiz senenin sonunda görülen döviz krizine doğru ilerlediğine yönelik kaygılar artıyor.

S&P’nin önemli analistlerinden Maxim Rybnikov internet üzerinden gerçekleştirilen sunumda S&P’nin Nisan ayında Türkiye’nin yerel para cinsinden notunu düşürmesinin ek sermaye kontrolleri getirileceği endişesini yansıttığını söyledi.

Başka bir S&P analisti ise TL’deki değer kaybının Türkiye’nin bankacılık sektörünün aktif kalitesinde sorunların oluşmasına neden olacağını ve turizmde yaşanan toparlanmanın Türkiye ekonomisi için pozitif bir sürpriz olduğunu ifade etti.

Sunumda Türkiye’nin bir zorlanma durumunda IMF’ye gitmek yerine sermaye kontrolü getirmesinin daha muhtemel olduğu belirtildi. (Reuters)