Dünyanın en değerli şirketi değişti

Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco, Apple'ı geçerek dünyada piyasa değeri en yüksek şirket unvanını geri aldı. Petrol fiyatlarının artışı Aramco'yu uçururken, Apple'da 600 milyar doları aşan kayba neden oldu.

Sozcu.com.tr

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Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco'nun piyasa değeri, dün ABD'li teknoloji devi Apple'ı geçti.

2,43 trilyon dolarlık değerle Aramco, iki yılın ardından tekrar dünyanın en değerli şirketi konumuna yükseldi.

Dün borsada yüzde 5,2'lik sert kayıp yaşayan Apple'ın piyasa değeri ise 2,37 trilyon dolara geriledi.

PETROLÜN YÜKSELİŞİ BELİRLEYİCİ

Son aylarda petrol fiyatları artarken ABD'de teknoloji hisselerinde yaşanan sert düşüşler, bu gelişmede etkili oldu.

ABD'de nisanda yüzde 8,3 seviyesinde olan enflasyon ABD Merkez Bankası'nı (Fed) parasal sıkılaştırmayı hızlandırmaya zorlarken, bu durum ekonomide yavaşlama olacağı ve şirketlerin gelirlerinin azalabileceği endişesiyle hisse senedi piyasalarında sert satışları beraberinde getirdi.

Aramco'yu zirveye taşıyan petrol fiyatlarındaki artış, enflasyonu yükselterek Apple'ı gibi teknoloji devlerini geriletti.

ENFLASYON SUUDİ ŞİRKETE YARADI

“İşleri veya temelleri açısından Apple’ı Aramco ile karşılaştıramazsınız, ancak emtia alanı için görünüm iyileşti” diyen Tower Bridge Advisors’ın yatırım şefi James Meyer, enflasyon ve sıkı arzın Suudi şirkete yaradığını dile getirdi.

Meyer, ayı piyasasında adil değerin alıcıları cezbetmediğini, ucuz fiyat istendiğini, fiyatlar daha çekici olana kadar alıcıların harekete geçmeyeceğini öne sürdü.

Ingalls & Snyder kıdemli portföy stratejisti Tim Ghriskey, Fed'in bu yıl en az 150 baz puan daha faiz artıracağını ve Ukrayna krizinde henüz bir çözüm beklentisi de olmadığı için teknoloji hisselerinde yeni bir yükselişin zaman alabileceğini söyledi.

Teknoloji hisselerinde panik satışlar olduğunu ve paranın, mevcut fiyatlarla şu an olumlu görünüme sahip enerjiye yöneldiğini belirten Ghriskey, “Aramco gibi şirketler bu ortamdan belirgin şekilde faydalanıyor” dedi.

600 MİLYAR DOLARI AŞAN KAYIP

iPhone üreticisi Apple, 4 Ocak 2022 tarihinde piyasa değeri 3 trilyon doları aşan ilk şirket olarak kayıtlara geçmişti ve o dönem Aramco'ya 1 trilyon dolarlık fark atmıştı ancak sonrasında tablo değişti.

Apple daha sonra yaklaşık yüzde 20 değer kaybederken, Aramco hisseleri yüzde 28 değerlendi. Sonuç olarak da Aramco zirveye yerleşti.

NASDAQ 100’DE YÜZDE 24,8’LİK KAYIP

Öte yandan, arz sıkıntılarına rağmen Apple'ın istikrarlı büyümesi ve güçlü bilançosu, hisse değerindeki düşüşü sınırlayan faktörler oldu. Nasdaq 100 endeksinde yıl başından bu yana düşüş yüzde 24,8 olurken, Apple'daki düşüş oranı daha az oldu.

Apple, ABD'de piyasa değeri en yüksek şirket olmayı sürdürürken, ikinci sırada 1,95 trilyon dolarlık değeriyle Microsoft bulunuyor.

Öte yandan, ABD'de S&P 500 enerji şirketleri endeksi, yıl başından bu yana yüzde 40 değer kazandı. Occidental Petroleum şirketi yıl başından bu yana yüzde 107'lik değer artışıyla S&P 500 içinde öne çıktı.

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