Suudi Varlık Fonu’ndan ABD’de dikkat çeken yatırım

Suudi Arabistan Varlık Fonu, resesyon korkularının ortasında ABD'de 7 milyar dolarlık hisse senedi satın aldı.

Sozcu.com.tr

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Suudi Arabistan’ın varlık fonu, piyasaların durgunluk korkularıyla boğuştuğu dönemde Amazon, BlackRock ve JPMorgan da dahil olmak üzere pek çok ABD hisse senedinde yeni pozisyon oluşturarak 7 milyar dolardan fazla yatırım yaptı.

620 milyar dolarlık Kamu Yatırım Fonu (PIF), ikinci çeyrekte Facebook’un sahibi olan Meta’nın yanı sıra PayPal ve Electronic Arts gibi teknoloji devlerine de yatırım yaptı. Bloomberg’in aktardığına göre satın almalar, fonun teknoloji yatırımlarında büyük artış yaşandığını gösterdi.

PETROL SAYESİNDE GELİRLERİ KATLANDI

Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın başkanlığındaki PIF, 2025 yılına kadar varlıklarını ikiye katlama hedefini sürdürürken borsaların düşük performans seyrettiği bu dönemde yaptığı yatırımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz çeyrekte enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Suudi Arabistan’ın petrolden elde ettiği gelir neredeyse iki katına çıkmış, bu da varlık fonunun büyük kâr elde etmesine neden olmuştu. Yükselen petrol fiyatları nedeniyle ülkenin son on yıl içinde ilk bütçe fazlasını vermesi bekleniyor.

PANDEMİDE DE YAPMIŞLARDI

Uzmanlar şirketin son dönemde yaptığı yatırımların ise 2020’deki pandemi dönemine benzerlik gösterdiğini düşünüyor. PIF o dönem borsaların sert değer kaybetmesi ile birlikte şirketlerin hisselerini düşük fiyattan toparlamış, daha sonra piyasalar yükseldiğinde bu hisselerin çoğunu yüksek kârla satmıştı.

Bloomberg’in yaptığı hesaplamalara göre PIF’nin ABD’de açıklanan portföyünün değeri ikinci çeyrekte yaklaşık 3 milyar dolar azalarak 40 milyar dolara düşmüş durumda.

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