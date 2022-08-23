Tahvil faizlerinde gerileme sürüyor

Merkez Bankası hafta sonu açıkladığı kararların ardından tahvil faizlerinde başlayan gerileme bugün de sürdü.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB), bazı ticari kredi faizlerini düşürmeyi ve bu kredilerin büyümesini sınırlandıracak adımlarını hafta sonu açıklarken bu adımlar tahvil getirilerinin iki gündür art arda düşmesine neden oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) geçen hafta politika faizi indirimi ve ticari kredilere ilişkin açıkladığı makro ihtiyati tedbirlerin ardından tahvillere yönelim artarken, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizindeki gerileme 3 işlem gününde yaklaşık 3 puanı aştı ve faizler 1,5 yılın en düşük seviyesini gördü.

DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Gösterge 10 yıllık tahvilde getiri dün yüzde 16,93’ten 297 baz puan düşmüş, tahvilde son işlem yüzde 13,96 olmuştu. Bugün ise tahvil faizlerindeki düşüş hızlanırken 10 yıllık tahvil faizi yüzde 13,21 oldu.

Gösterge 2 yıllık tahvildeki getiride düşüş dün 200 baz puanı buldu. Bu tahvilde dün son işlem yüzde 15,75 olmuştu. Bugün ise faizler 14,99’a kadar düştü.

TAHVİL FAİZLERİ NEDEN DÜŞTÜ?

TCMB’nin geçen haftanın sonunda yayımladığı düzenlemelere göre bazı ticari kredilerde yüzde 20 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılıklar (ZK) uygulamadan kaldırıldı. Bunun yerine bankalar için yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisi getirdi.

Yeni düzenlemelere göre bankalar daha önce daha düşük oranda ZK tesis ettikleri krediler için artık daha yüksek oranda tahvil tutacaklar. Buna ek olarak bazı ticari kredilerin maliyeti ve büyümesi belirlenen oranların üzerinde olursa bankalar ayrıca da tahvil tutulacak.

Bazı ticari kredilerde maliyet yüzde 22,85’in üzerinde ise yüzde 20 tahvil tutulmasına; yüzde 29.38’in üzerinde ise yüzde 90 oranında tahvil tutulmasına karar verildi.

Bu adımların üçte ikisi ZK’dan iptal edilen tutardan finanse edilecek olsa da yeni tahvil tutma zorunlulukları doğurdu. Bu da piyasaya tahvil getirilerinde sert düşüş olacak yansıdı.

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