Takasbank: TSKB, Şekerbank, İş GYO hisseleri teminata alındı

VİOP krizinin ardından yüksek miktarda Şekerbank ve TSKB hissesi Takasbank'a teslim edildi.

Sozcu.com.tr

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Takasbank, aracı kurumlara TSKB, Şekerbank ve İş GYO dayalı pozisyonlarının kapatılması amacıyla likidite sağlanması nedeniyle hisselerin teminat saklama hesaplarına alındığını duyurdu.

Borsa İstanbul spot ve vadeli hisse piyasasında ay ortasında keskin kayıplara yol açan vadeli hisse kontratlarından ikisi için yüksek miktarda hisse dün Takasbank’a teslim edilirken, bir fon yöneticisi bu durumu, hisse vadeli kontratlarındaki açık pozisyonların netleştirildiği, piyasadaki stresin ortadan kalktığı şeklinde değerlendirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili maddesi gereğince MKK tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre, Şekerbank’ın sermayesinin yüzde 13.05’ine denk gelen 242.7 milyon TL nominal değerli pay ile TSKB’nin sermayesinin yüzde 7.22’sine karşılık gelen 202.1 milyon TL nominal değerli paylar Takasbank’a teslim edildi.

‘İLK VİOP KRİZİ’ OLARAK TANIMLANMIŞTI

Borsa İstanbul’da bankacılık hisseleri yatırımcıların vadeli piyasalarda aldığı kaldıraçlı pozisyonların da etkisiyle temmuz ortası ile eylül ortasında yüzde 150’nin üzerinde prim yaparken, hisselerde başlayan düşüşün ardından gelen teminat tamamlama çağrıları gelen sert satışlar “ilk VİOP krizi” olarak tanımlanmıştı.

Büyük hisseler üç-dört gün taban olduktan sonra düşüşü durdururken, yüksek miktarda açık pay vadeli pozisyonun bulundugu Şekerbank, TSKB ve İş GYO hisselerinde keskin düşüşlerini devam ettirmişlerdi.

Şekerbank ve TSKB hisse ve vadeli kontratlarında 10 güne yakın devam eden taban hareketi bugün son bulurken, İş GYO art arda 10. günde de yüzde 10 kayıpla taban olmaya devam etti.

Öte yandan, son dönemde borsada yaşanan türbülansta 6 hisse öne çıkmıştı ve bu hisseler arasında Şekerbank ve TSKB de yer almıştı. (REUTERS)

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