Tarım emtialarında dalgalı seyir sürüyor

Hububat piyasasında soya fasulyesi fiyatları yükseldi, ancak hasat kaynaklı baskılar ve güçlü dolar kazanımları sınırladı. Buğday fiyatları gerilerken, mısır yükseldi.

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Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları yükseldi ancak ABD hasadının hızlanması ve doların güçlenmesi kazanımları sınırladı.

Buğday fiyatları gerilerken, mısır yükseldi.

Dolar bugün görülen dalgalı işlemlerde, ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan veriler ve Fed yetkililerinin sıkılaştırma yanlısı açıklamalarından destek alarak yükselirken, doların güçlenmesi, dolar ile fiyatlandırılan emtiaları başka para birimleri ile işlem yapan ithalatçılar için daha pahalı hâle getiriyor.

BASKI ARTIYOR

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından yayımlanan raporda, ABD’nin Ortabatı bölgesinin büyük bir kısmında mısır ve soya fasulyesi hasadının devam ettiği açıklandı. İşlemcilerin çiftçilerden verim raporu beklemesiyle piyasalar üzerindeki baskı arttı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları Sv1 TSİ 0521 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 504,5 dolar/ton seviyesine yükseldi. Buğday yüzde 0,2 gerileyerek 330,7 dolar/ton seviyesine düştü. Mısır Cv1 yüzde 0.1 değer kazanarak 269,3 dolar/ton seviyesine yükseldi. (REUTERS)