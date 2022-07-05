TBB Başkanı: BDDK’nın TL kredi kısıtlamasında bazı esnekliklere gidiliyor

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, BDDK'nın elinde belirli bir orandan fazla döviz nakdi olan şirketlere yönelik TL kredi kısıtlamasında bazı esnekliklere gidildiğini belirtti.

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, BDDK’nın elinde belirli bir orandan fazla döviz nakdi olan şirketlere yönelik TL kredi kısıtlamasında bazı esnekliklere gidildiğini söyledi.

BDDK geçen ay sonunda elinde belirli bir orandan fazla döviz nakdi olan bağımsız denetime tabi şirketlerin bankalardan yeni TL kredi almasını engelleyen bir karar aldığını açıklamıştı. Kurum bunun için, bağımsız denetime tabi olma koşulu da dahil üç şart duyurmuştu.

KURALLARI ESNETİYORLAR

Habertürk’te dün katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarda Çakar, “Firmaların kredi kullanma aşamasında bağımsız denetim raporunu ibraz ediyor olması lazım. Bu kuralı esnetiyorlar. Yeminli müşavirler de dahil olacak. Daha önce kurumsal kredi kartları, tedarik finansman sistemi kapsamındaki krediler de onlar da matraha dahil ediliyordu. Bunlar da matrahtan çıkarılıyor” dedi.

Çakar, “Özetlersek; Yeminli mali müşavir onayı geldi. DBS, kurumsal kredi kartı, tedarik finansmanı kapsamındaki krediler istisna oldu. Factoring kurumlarının verdiği krediler matrah değerlendirilmesine tabi oldu” diye konuştu.

‘KKM SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÜRÜN DEĞİL’

Çakar ayrıca kur korumalı mevduatın kur üzerindeki baskıyı alması açısından hala ciddi enstrüman olduğunu düşündüğünü belirterek, “Ama ilanihaye sürdürülebilir bir şey değildir. Ekonomik konjonktüre bağlı olarak farklılaşabilir” dedi.

KKM’nin hala arttığını ancak ilk baştaki ivmenin olmadığını belirten Çakar, “Mevduatın ortalama vadesi ciddi anlamda artmış oldu, bilanço açısından ciddi katkıları var tabii ki” dedi. (REUTERS)

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