TCMB: Fiyat istikrarı hedefi ile liralaşma odaklı yaklaşım sürecek

TCMB, mayıs toplantısının özetlerini yayımladı. Özetlerde küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağı öngörüsü paylaşıldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 26 Mayıs’ta gerçekleşen Para Politikası Kurulu toplantı özetlerini yayımladı.

TCMB’nin geçen hafta politika faizini yüzde 14’te sabit tuttuğu toplantısına ilişkin özetlerde, “Para politikasında sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten liralaşma odaklı bir yaklaşım sergilenmeye devam edilecek” denildi.

Toplantı özetinde, “Para politikası duruşu, enflasyon görünümüne yönelik risklerin kaynağına, kalıcılığına ve para politikası ile ne ölçüde kontrol altına alınabileceğine dair değerlendirmeler dikkate alınarak, temkinli bir yaklaşımla sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirlenecek” ifadelerine yer verdi.

‘DEZENFLASYONİST SÜREÇ BAŞLAYACAK’

Kurulun güçlendirdiği makroihtiyati politika setini ilave tedbirlerle kararlılıkla uygulamaya devam edeceği belirtildi.

Ayrıca özette, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve güçlendirilerek sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağı öngörüsü paylaşıldı.

‘RİSKLER SÜRÜYOR’

Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir” ifadelerine yer verilen tutanaklarda şu şöyle denildi:

“Etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler, küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmakta. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler devam etmekte.”

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