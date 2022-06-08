TL eridikçe borsa rekor kırıyor

BIST 100 endeksi, Türk lirasındaki değer kaybı sürerken günün ilk yarısında rekorunu 2 bin 684 puana taşıdı. Endeks öğleden sonraki işlemlerde geriledi.

Sozcu.com.tr

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Türk lirasındaki değer kaybı sürerken BIST 100 endeksi rekor seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında tarihi yüksek seviyesini 2 bin 684 puana taşıdı. Sonrasında kâr satışlarının etkisiyle endeks 2 bin 610 seviyelerine kadar geriledi.

Küresel piyasalardaki risk iştahının yüksek enflasyon ve durgunluk endişeleri nedeniyle düşük seyretmesine rağmen borsa İstanbul'daki rekor serisi Dolar/TL kurundaki sert yükselişle birlikte sürdü. BIST 100 Endeksi yüksek seviyelerden gelen kâr satışlarının ve küresel çaptaki kararsız seyrin etkisiyle de dalgalı seyretti.

Dolar/TL kuru 17,20 seviyesinin hemen altında hareket ederken kurdaki günlük yükseliş yüzde 2,5’i aştı. Kurdaki yükselişle ve enflasyon endişelerinin yükselmesi ile birlikte yerli yatırımcı borsadaki alımlarını artırdı.

BORSA NEDEN REKOR KIRIYOR?

Kur ve borsa arasındaki ters yönlü ilişki birkaç aydır devam ederken bir süredir beklenen enflasyon endeksli tahvil veya bononun gelmemesi nedeniyle yerli yatırımcının birikimlerini enflasyon altında getiri getiren araçlar yerine borsada değerlendirmeye çalışması yükselişte etkili oluyor.

Ancak borsa TL bazında rekor kırsa da reel getirisi göründüğü kadar yüksek değil. BIST 100 Endeksi mayıs ayı boyunca nominal olarak yüzde 5’in üzerinde artsa da reel getirisi ekside kaldı. Ancak TÜİK verilerine göre, TÜFE ile BIST 100 endeksi mayısta yatırımcısına yüzde 2,79 kaybettirdi. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde kayıp yüzde 7,95 oldu.

PİYASADA SON DURUM

Borsa İstanbul dün günü yatay hareket ile 2 bin 648,19 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 48 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Günün ilk yarısında endeks 2 bin 684,77 puanla rekor seviyeyi görürken öğleden önceki toplam işlem hacmi 23,1 milyar lira oldu.

Günün ikinci yarısında gelen satış dalgasıyla birlikte gerileyen endeks, yüzde 1’in üzerinde düşüşle 2 bin 610 seviyelerine kadar geriledi. Endeks akşam üstü saatlerinde 2 bin 620 seviyelerinde işlem görürken BIST 30 endeksi 2 bin 910 seviyelerinden işlem gördü.

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