Türkiye’nin CDS’leri alarm veriyor

Dünyada enflasyon artışını frenlemek için merkez bankaları faiz artırırken, Türkiye’de ekonomi yönetiminin tam tersini yapması nedeniyle riskler hızla artıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ekonomi yönetiminin 9 Haziran Perşembe gecesi açıkladığı yeni tedbir paketi TL'deki değer kayıplarını tersine çeviremezken, Türkiye'nin borcunu iflasa karşı korumanın maliyetini gösteren CDS'ler artmaya devam ediyor.

FAİZ ÇİFT HANEYE ÇIKTI

Türkiye'nin beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) primleri gün içi işlemlerde 906'yı görerek 2008 küresel finansal krizinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. CDS, yani kredi risk primi, ülkelerin ekonomik ve politik risk gelişmesine göre her gün değişiyor. Kredi dereceleme kuruluşlarının ülkelere verdiği notlarından daha dinamik bir gösterge haline gelen bu değer, risk barometresi gibi piyasalar tarafından izleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın haziran başı açıkladığı önlemler, piyasayı memnun etmeyince CDS'nin yükselişi de hızlandı. ABD 5 yıllık tahvil faizi yüzde 3 iken Türkiye'nin risk priminin 900 puan yani yüzde 9'a ulaşması ABD Doları cinsinden borçlanma maliyetinin yüzde 12 olduğuna işaret ediyor. Yani ABD doları cinsinden söz konusu vadede ancak yüzde 12'den borçlanabiliyoruz.

2003'te 1.472 puanı gördü

Türkiye'de CDS'ler 2001 ekonomik krizinden sonra zirveye çıktı. Bozulan ekonomik göstergelerin bir sonucu olarak hızla yükselen CDS'ler 2003'te 1.472 puanı gördü. CDS'lerin yükselmesi Türkiye'nin borçlanma maliyetini artırıyor. Ortalama 100 puanlık yükseliş kredi maliyetlerinde yüzde 1 artı faiz olarak yansıyor. Finansmana erişim sıkıntısının zirve yaptığı bir dönemde CDS priminin hızla yükselmesi piyasalar üzerinde gerilimi artırıyor.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Bu CDS'ler uykumu kaçırıyor

– Türkiye'nin borcunu iflasa karşı korumanın maliyetini gösteren CDS'lerdeki hızlı artışı sosyal medyadan değerlendiren Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Bu yol yol değil. Hükümetin hiçbir ekonomi kitabında olmayan yöntemleri, Türkiye'yi felakete götürdü” dedi. Hükümetin CDS'e dikkat etmesi gerektiğini belirten Demirtaş, şu ifadeleri kullandı: “Ya faizi artıracaklar (bunca yıllık inatları boşa gidecek), ya da döviz, piyasa faizi aynen böyle… Tansu Çiller ve hükümeti son 99 yılın en kötü ekonomi yöneten kişisi ve hükümetiydi. Artık en kötü değil, sondan ikinci … Bu CDS uykumu kaçırıyor. Allah aşkına matematiksel yöntemlerden vazgeçmeyelim. Türkiye'nin kapasitesi çok büyük. Bırakın doğru olanları yapmayı, yanlış yaptıklarımızı bıraksak bile kâr kârdır.

CDS nedir?

– CDS (credit default swap) risk primi borç alacak ilişkisinde borcun ödenmeme riskini hesaplamak için kullanılan bir finansal oran.

– Risk priminin (CDS) yükselmesi ise iflas riskinin artması anlamına geliyor.

– Ülkeler arasında yapılacak olan ticari anlaşmalarda borcun ödenmeme riskine karşı alacaklı tarafın sigortalama bedeli olarak borca yansıyor.

– CDS primi yüksek olan ülkelerin kredi maliyeti de yükseliyor.