Türkiye’nin kredi iflas riskini ölçen CDS 14 yıl sonra ilk kez 800 puanı aştı

Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı korumanın maliyetini gösteren CDS'ler 14 yıl sonra ilk kez bu sabah 800 puanın üzerine çıktı.

Sozcu.com.tr

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Ekonomi yönetiminin dün gece açıkladığı yeni tedbirlerin ardından döviz kurları tekrar yukarı giderken, Türkiye’nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı korumanın maliyetini gösteren CDS’ler 14 yıl sonra ilk kez bu sabah 800 puanın üzerine çıktı.

CDS, en son küresel finans krizi sırasında Ekim 2008’de bu seviyelere çıkmıştı.

CDS’in 800 puanın üzerine çıkması, Türkiye’nin dış borçlanmada ödeyeceği faizi de ciddi şekilde artıracak. Hazine’nin dolar cinsi borçlanma faizinin yüzde 10’un üzerine çıkması bekleniyor.

Hazine, Mart 2022’de yüzde 8,625’lik yüksek faizle 2 milyar dolarlık borçlanmaya gitmişti. Bu oran, 5 yıllık vadede dolar cinsi olarak Şubat 2003 sonrasındaki en yüksek faiz olmuştu. Hazine, 2 milyar dolarlık borç için 948,7 milyon dolar faiz ödeyecek.

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