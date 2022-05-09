Vakıfbank 1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı

Vakıfbank 1 milyar dolar karşılığı 367 gün vadeli sendikasyon kredisi aldı.

Sozcu.com.tr

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Vakıfbank 367 gün vadeli 1 milyar dolar karşılığı iki dilimden oluşan sendikasyon kredisi aldı.

Bankanın KAP’a yaptığı açıklamaya göre 199,5 milyon dolar ve 738.7 milyon euro tutarında iki dilimden oluşan kredi ile geçen yıl alınan kredi çevrildi. Kredi çevirme oranı yüzde 100’ün üzerinde gerçekleşti.

Kredinin dolar dilimi için maliyet SOFR artı 275 baz puan, euro kısmı için Euribor artı 210 baz puan oldu.

SENDİKASYON KREDİSİ NEDİR?

Bir borçlanma şekli olan sendikasyon kredisi, genellikle uluslararası güvenilir bankalar tarafından veriliyor. Belirli prosedurleri olan bu kredi, aracı bir banka tarafından ayarlanıyor.

Krediyi talep eden kurum açısından bu kredi türü, kurumun uluslararası firmalardan meydana gelen bir konsorsiyum tarafından incelenmesini ve yüksek miktarda finansman kullanımına hak kazanması anlamında olduğundan, prestij ve güven unsuru olarak ifade edilmekte.

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