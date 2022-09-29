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Yapı Kredi tahsili gecikmiş alacaklarını sattı

Yapı Kredi Bankası, tahsili gecikmiş 564,8 milyon TL alacağını 113 milyon TL'ye sattı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:36 - 29 Eylül 2022 Güncellenme:
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Yapı Kredi tahsili gecikmiş alacaklarını sattı

Yapı Kredi Bankası, tahsili gecikmiş 564,8 milyon lira tutarındaki alacağını 113 milyon liraya varlık yönetim şirketlerine sattı.

Bankanın dün akşam KAP’a yaptığı açıklamaya göre tahsili gecikmiş alacaklar Emir Varlık Yönetim, Denge Varlık Yönetim, Efes Varlık Yönetim ve Hedef Varlık Yönetim’e satıldı.

23 Eylül itibarıyla bankaların 160,6 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacağı bulunuyor.

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