Yeni ekonomi önlemleri bankacılık hisselerine yaradı

Ekonomi yönetiminin TL varlıklarını özendirici adımları sonrası haftanın son gününde BIST 100 endeksi güçlü yükselen banka hisseleri öncülüğünde primli seyretti.

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Ekonomi yönetiminin TL varlıkları özendirmeyi ve yabancı para varlıkları caydırmaya yönelik açıkladığı bir dizi adımın ardından Türkiye hisse senetleri piyasası alıcılı seyrederken, bankalar ise endeksin geneline göre daha güçlü performans sergiliyor.

Açıklanan paketlerde enflasyona endeksli yeni ürünün gelmemesi ve bankalardaki mevduatları tehlikeye sokacak bir açıklama gelmemiş olması bankacılık hisselerinin rallisinde önemli rol oynadı.

BANKACILIK ENDEKSİ PRİMLENDİ

BIST 100 endeksi öğlen saatlerinde yüzde 0,3 artıda seyretti. Bankacılık endeksi ise yüzde 4 civarı yükseldikten sonra aynı saat itibarıyla yüzde 2,7 artıda. Bankacılık endeksindeki yükselişe İş Bankası yüzde 5 civarı primle öncülük ediyor.

Ekonomi yönetimi dün gece başlayan TL varlıkları özendirmeyi ve yabancı para varlıklara TL cinsi daha çok karşılık ayırarak caydırmayı amaçlayan adımlar attı.

Bu kapsamda Hazine gelire endeksli senet ihracı başlatılırken, bazı kredilerde vade azaltımına da gidildi.

Selektif alanlar hariç kredilerde zorunlu karşılık oranı iki katına çıkarıldı. Yabancı para mevduata zorunlu karşılığa ilave olarak TL tahvil tesisi zorunluluğu getirildi. Bu zorunluluk yabancı paradan TL’ye dönüşümü zayıf kalan bankalar için yüzde 10’a kadar ulaşacak oranda tahvil tesisi getirilerek caydırıcılık amaçlandı.

BDDK 100 bin TL üzeri tüketici kredileri için vade sınırını 24 aydan 12 aya düşürürken; konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması, ticari krediler başta olmak üzere kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi hususlarında da adım atılacağı belirtildi.

‘ENFLASYONA ENDEKSLİ ÜRÜN GELMEMESİ ETKİLİ OLDU’

Bankacılık hisselerindeki hareketi değerlendiren Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Tuncay Turşucu, “Dünkü açıklamalarda genel kredi hacimlerini ciddi oranda etkileyen bir durum görünmüyor. Konut kredilerindeki açıklama kredi dağıtım oranı ile ilgili. Yani faiz ile değil, kredi miktarını etkileyebilir. Sonuç olarak bankaların mevcut yüksek faiz marjlarını etkileyen bir durum söz konusu değil. Ayrıca kredi büyüme hızında ani fren yaratacak tedbirler olduğu söylenemez” dedi ve ekledi:

“Bence bu bankaları pozitif etkileyen bir durum oldu. Bir diğer durum ise, enflasyona endeksli yeni ürün gibi bankalardaki mevduatları tehlikeye sokacak bir açıklama gelmemiş olması bankalar üzerinde rahatlama sağlamış olabilir.”

Turşucu bedelsiz sermaye artışı başvurusu onaylanan İş Bankası hisselerindeki olumlu havanın da bankacılık endeksindeki harekette etkisi olduğunu söyledi.

Öte yandan Hazine tahvil getirileri TCMB’nin YP mevduat için TL tahvil tutma zorunluluğu getireceği açıklamasıyla sert gerilerken; gün içinde 17 seviyesinin altına gerileyen dolar/TL ise öğlen saatlerinde yeniden 17,2 seviyesine yükselmiş durumda. (REUTERS)

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