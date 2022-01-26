1 milyon metrekarelik ormanın yok edilmesine karşı imza kampanyası

Resmi Gazete’de yayımlanan, 1 milyon metrekare ormanın yok edilmesine yol açacak kararlara karşı 47 kurum bir araya gelerek imza kampanyası başlattı. Türkiye’de ormanların yok edilmesine izin veren maddelerin değiştirilmesi ve yeni bir Orman Kanunu hazırlanması talep edildi.

Özlem GÜVEMLİ

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5 ve 7 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararları ile Kastamonu ve Manisa'da 611 bin 848 metrekare, Ankara ve Mersin'de 376 bin 494 metrekare büyüklüğünde orman alanı, orman statüsünden çıkarıldı.

Yaklaşık 140 futbol stadyumuna denk gelen 1 milyon metrekarelik ormanın yok edilmesine karşı 47 kurum bir araya geldi.

Ormanların yok edilmesine izin veren maddelerin çıkarılması ve ormanları koruyacak daha güçlü düzenlemeleri içerecek yeni bir Orman Kanunu talebiyle “Change.org”da imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya kısa sürede 15 binden fazla imza atıldı.

İKLİM KRİZİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

İmzacı kurumlardan Doğa Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç “Türkiye iklim krizinden en çok etkilenecek bölgelerden biri olan Akdeniz Havzası'nda yer alıyor. Bu nedenle, buradaki yaşamın sürmesi için tüm ekosistemler kritik öneme sahip. Ormanlar iklim kriziyle mücadele ve biyolojik çeşitliliğin sürekliliği için her koşulda korunması gereken ekosistemler. Ormanların yok edilmesine yol açan kanun maddeleri değil onların var olma hakkını tanıyan anayasal düzenlemeler gerekiyor” dedi.

“6 MİLYON HEKTAR ORMAN DIŞINA ÇIKARILDI”

Yüksek Orman Mühendisi Doç Dr. Cihan Erdönmez, “Türkiye’de geçmişi yıllara dayanan orman sınırları dışına çıkarma uygulamalarına 2018 yılında Orman Yasası’na eklenen Ek-16’ncı madde ile yeni bir halka eklendi. Bu madde doğrultusunda bugüne kadar 6 milyon hektardan fazla orman alanı orman sınırları dışına çıkarıldı ve devamı da korkarım ki gelecek. Söz konusu uygulamayla ormanlar bir yandan büyük ekolojik zararlar görecek diğer yandan da yeni orman işgallerinin engellenmesi zorlaşacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Orman Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Erdoğan Atmış da “Ülkemizdeki ormansızlaşma ve orman bozulmasının nedeni ormanların, tıpkı diğer doğal varlıklarımız gibi korunması gereken değil, yok edilebilir kaynak olarak görülmesi. Bu tür yönetmelik değişikliklerine, orman dışına çıkaran tahsis kararlarına güçlü bir tepki veremezsek, ortaya doğa ve kamu yararına politikalar koyamazsak, yakında doğa ve orman adına elimizde hiçbir şey kalmayacak” dedi.

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