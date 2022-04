‘Aileler topluyor, pazar atıkları her ay 30 ton eksiliyor’

CHP TBMM Grubu, Türkiye’de çocuk yoksulluğunun araştırılması ve tedbir alınması amacıyla TBMM’ye araştırma komisyonu kurulması önergesi verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca önergeye ilişkin konuşmasında, yapılan bir araştırmaya ait verileri paylaştı; “Türkiye’de her 4 çocuktan biri düşük kilolu. Karabağlar’da her ay pazar atıkları 30 ton azalıyor. Neden? Çünkü aileler topluyor” diye konuştu.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP, Çocuk Yoksulluğu konusunu gündemine aldı. Parti grubu TBMM'ye çocuk yoksulluğunun araştırılması ve tedbir alınmasına ilişkin Araştırma Komisyonu kurulması önergesi verdi. Genel Kurulda önergeye ilişkin söz alan CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca yapılan bir araştırmanın verilerini paylaştı.

‘ÇOCUKLARIN ÖNÜNE KOYMAK İÇİN ATIK TOPLUYORLAR'



Karaca konuşmasında çocuk yoksulluğunu önlemek için bilmek gerektiğini belirterek, “Bilmek için milletin içine gitmek, akşamüstü pazar yerlerini ziyaret etmek gerekir. Orada akşam çocuklarının önüne koymak için yemek atıkları toplayan insanları görmek gerekir. TÜİK'in bu konuda doğru düzgün bir araştırma yapması gerekiyor ama o yapmıyor. TÜİK'in yapmadığını üç hekim yaptı. İlkokul, ortaokul ve lisedeki 6-19 yaş grubunda bin 49 öğrenci ile çalışma yürüttü” diye konuştu.

‘4 ÇOCUKTAN BİRİ POTANSİYEL KALP HASTASI'



Araştırmanın verilerini paylaşan Karaca, “Yapılan araştırmada görüldü ki; her 4 çocuktan biri düşük kilolu. Her biri kalp rahatsızlığı potansiyel riskine sahip. Aynı zamanda kansızlıkla mücadele ediyor. Her 4 vatandaştan biri yeterli gelire sahip olmadığı için bir daha gıdaya erişememe kaygısı yaşıyor. Her 8 çocuktan biri yemek yiyemiyor, aç kalıyor. Pek çok çocuk okula beslenme götüremiyor. Bir çocuk beslenme olmadığı için ders çalışıyor gibi numara yapıyorum diyor” ifadelerini kullandı.

‘PAZAR YERİ ATIKLARI AZALIYOR'



Pazar yerlerinde atık toplayanlara dikkat çeken Karaca, “Hükümet bunları bilmek, duymak istemiyor. Elimde okullarda beslenme programınıza ilişkin bir raporunuz var. 2019 yılında yapmışsınız. Çocukların sağlıklı beslenmeleri için bir program yapmışsınız. 2020 yılında başlayacaktınız bu uygulamaya ama başlamadınız. Neden başlamadınız? Yandaşlara bütçe var da çocuklara yok mu? Bir nesil kayboluyor. Maalesef telafisi de mümkün olmayacak. Pazarda aileler sebze meyve topluyor. Karabağlar Belediyesi geçen yıla göre her ay 30 ton pazar atığının yok olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü aileler topluyor” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir AKP'li belediyenin 'Ekmeğini çöpten çıkar' sloganı tepki çekti