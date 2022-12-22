Aklanmak istiyorum

Sincan Cezaevinde ölen Vural Avar Paşa’nın son sözü bu olmuş. Korgeneral Avar, kendisini cezaevinde ölmeden önce en son gören CHP’li milletvekillerine, “Meşrulaştırılmış kötülük yüzünden tutukluyuz” demiş.

Başak KAYA

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28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan ve Sincan Cezaevi'nde hayatını kaybeden Korgeneral Vural Avar'ı, en son CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ile CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ziyaret etti. CHP Cezaevi Komisyonu üyesi vekiller, Avar'ı gördüğünde demans hastalığı yeni başlamıştı. “Buradan yaşlılıktan, hastalıktan değil FETÖ'cülerin kurduğu kumpas davasından beraat ederek çıkmak isterim” diyen Avar, Hakverdi ile Kılıç'a şunları söyledi:

EŞİME AŞIĞIM

“Benim eşim de subay, ikimiz de ülkemize tam zamanlı hizmet edebilmek için çocuk yapmadık. Hep sahada çalıştık. Yan yana olacağımız bir emeklilik yaşayacağız derken bunlar başımıza geldi. Kabul edemiyoruz. Halen çok aşığım eşime. Onunla ayrı kalmak ve onun üzülmesini istemiyorum. Yaşımdan ya da hastalıklarımdan dolayı değil, hiçbir suçumuz olmadığından, tam bir kumpas davası yüzünden haklarımız elimizden alındığı için çıkmak istiyoruz buradan.” Hakverdi ise ziyaretle ilgili “O dönem paşaların hepsini ziyaret etmiştik. Arkadaşlarının isimlerini hatırlayamayanlar, tek başına yemek yiyemeyenler vardı'' dedi.

ÖÇ ALINIYOR

Hakverdi SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Geçen süreçte hayatını kaybedenler ya da tahliye edilenler oldu. İktidar öç almak için bu insanları orada tutuyor. Devlet öç almaz. Hukuken bu yaşlarda böyle sağlık problemi olanları mutlaka son zamanlarını aileleri ile geçirmesine izin verilir. Bu koşullarda tahliye edilmeleri gerekirdi. Tahliye edilmelerine karar verebilecek mekanizmalar iktidardan çekindiği için gerçek raporları veremiyorlar.''

28 Şubat davası için “Kumpas'' diyen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise Avar'ın ölümüyle ilgili sessizliğe büründü. AKP'ye transfer olan Çelebi, geçen yıl yaptığı açıklamada, “Savcısı, tanığı, bilirkişisi FETÖ olan bir dava kurgulanmış. 80 yaşındaki insanların ölmesi mi bekleniyor. AYM yeniden yargılama demeli. Hukukun önüne geçen helalleşme olmaz'' demişti.

Korgeneral yazan mektubu verilmedi

Emekli Korgeneral Vural Avar'ın, 28 Şubat Davası'ndan aldığı mahkumiyet sonra rütbesi “Er'' olarak düşürüldü. Avar için cezaevine gönderilen ve üzerine ‘'Korgeneral'' yazan mektupların da kendisine verilmediği öğrenildi. 1938'de Bitlis'te doğan ve hem dedesi hem de babası asker olan Avar, Albay rütbesinden emekli olan Tuna Avar ile 63 yıldır evliydi. 1998'de Korgeneral rütbesinden emekli olan ve geçen yıl 20 Ağustos'ta tutuklanan Vural Avar bir yılı aşkın zamandır cezaevinde bulunuyordu.

11 doktor bir ay önce Vural Paşa için ‘Cezaevinde kalabilir' teşhisi koymuş

Korgeneral Vural Avar hakkındaki 22 Kasım 2022 tarihli, 11 doktorun imzasını taşıyan raporda, cezanın ertelenmesinin gerekmediği, cezanın cezaevinde infazının hayati bakımdan bir tehlike arz etmeyeceği belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi'nden verilen raporda, Kurul Başkanı Prof Özcan Erel, Başhekim Prof. Ercan Yeni ile Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Mehmet Arıkan, Prof Mehmet Keşkek, Prof. Ali Sami Berçin, Prof. Nur İrem Uçkun, Doçent Şule Bilen, Doçent Ali Utkan, Doçent Hasan Kaya, Doçent Güneş Arık ve Doçent Cemile Sevgi Polat'ın imzası yer aldı. Rapora göre, Sincan Kapalı Cezaevi Müdürlüğü, İnfaz Kanunu'nun 16. Maddesi gereğince, Avar'ın infazının ertelenmesinin gerekip gerekmediğini, cezaevinde kalmasının hayati tehlikeye neden olup olmadığını sordu.

Avar'ı, 11 Ekim'de heyet muayene etti. Psikiyatri sağlık kurulu, Avar'ın algısında patoloji saptamadı, tepkilerini doğal buldu. Nöroloji notuna göre desteksiz ayağa kalktığı belirtilen Avar'ın mesane duvarında şüpheli kalınlaşma dikkat çekti. Raporda, “Bilinç açık, işitme kaybı nedeniyle zorlanıyor. Konuşma normal” ifadesi yer aldı. Kararda ise şu tespitler yer aldı: “1-Hapis cezasının tehirinin gerekmediği, 2-Cezasının cezaevinde infazı halinde hayati bakımdan bir tehlike arz etmeyeceği, 3-Maruz kaldığı ağır bir hastalık olmadığı, hayatını yalnız idame ettirebileceği, 4- Ceza tehiri gerektirir bir hastalık olmadığı, 5- Anayasa'nın 104/2-b maddesinde (Cumhurbaşkanının af yetkisi) yazılı kocamışlık hali olduğu tıbbi kanaatine varılmıştır.”