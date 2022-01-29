AKP’li başkanın kınadığı başına geldi

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun kınadığı başına geldi. Önceki dönemlerde İstanbul’da çöplerin toplanmamasını eleştiren Tahmazoğlu’nun yönettiği Şahinbey’de 10 gündür toplanamayan çöpler, adeta dağlar kadar yükseldi.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

926 bin 544 nüfusuyla Türkiye'nin 57 ilinden daha fazla nüfusu bulunan Şahinbey'de, kar yağışının ardından bu kez de ara sokakların açılmaması ve çöplerin toplanmaması tepkiyle karşılanıyor.

Yüzlerce vatandaş sosyal medya mesajlarına il yöneticileri ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu etiketleyerek mahalle ve sokaklarının kar, çöp görüntülerini paylaşıp sorunun çözülmesini istiyor.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNDEN ÇÖP DAĞI KLİBİ

Şahinbey Belediyesi CHP Grup Başkanı Hasan Şencan bir sokaktaki çöp birikintisi fotoğrafına, “Gaziantep'te çöpleri ne zaman toplayacaksınız Sayın Başkanım Ekrem İmamoğlu” diye yazarak ironili bir paylaşım yaptı.

CHP'li Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan ise, AKP'li Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun kendilerinden önceki dönemi anlatırken, “16 yıl önce tüp, benzin, hastane kuyrukları vardı. Çöpler doğru dürüst toplanmayan, belediyeler kendi işçisinin maaşını dahi verecek duumda olmayan İstanbul'da patlayan çöp dağlarını unutmadık” konuşmasını, Şahinbey'in değişik mahallelerinden çekilmiş çöp yığını fotoğraflarıyla birlikte bir klip yaptı. Çöp dağları klibini sosyal medya hesabından paylaşan Kalkan, “Şu anda hiç birisi yok toplanamayan çöpler var” çok şükür. Ne benzin, mazot kuyruğu, ne hastane çilesi var” paylaşımında bulundu.

OKÇULUK TESİSİ YAPIYOR

Çöp dağlarının oluştuğu Şahinbey'in AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nın adı son dönemlerde 67 milyona okçuluk tesisi yapması, Yamaçtepe'de imar düzenlemesi yapılırken, kendisine ait arazinin e ait arazinin DOP verilişinde usulsüzlük yapılması, camide çorba dağıtımı gibi olumsuz icraatlarıyla duyulmuştu.

İlginizi Çekebilir AKP'liler cami yeri için birbirine girdi