AKP’li belediyede skandal torpil iddiası

Elazığ’ın AKP’li Palu Belediyesi, İŞKUR’un işbaşı eğitim programı kapsamında belediyede 6 ay istihdam etmek üzere alacağı 10 işçinin AKP’li belediye meclis üyeleri, AKP’li il genel meclis üyeleri ve AKP’li ilçe yöneticilerinin yakınlarının alınacağı iddia edildi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Elazığ'ın AKP'li Palu Belediyesi, 1 Şubat'ta 6 ay istihdam edilmek koşuluyla İŞKUR üzerinden 10 işçi alımı yapacak.

Palu Belediyesi’nden bir yetkili, işçi alımları öncesinde herhangi bir ilan veya duyuru yapılmadığını ve belediyeye alınacak personeller için belediye meclis üyelerine ve AKP'li yöneticiler kontenjan verildiğini iddia etti.

Yetkili, meclis üyelerinin belediyede yapılan usulsüz işlemlere karşı çıkması durumunda belediye yönetimi tarafından işten çıkartmakla tehdit edildiklerini ileri sürdü.

“KREDİLERE ONAY VERİLSİN DİYE MECLİS ÜYELERİNİN AKRABALARINI ALIYORLAR”

AKP'li Palu Belediyesi’nin İŞKUR'un iş başı eğitimi programı kapsamından 10 tane işçi alımı yapılacağına belirten belediye yetkilisi, şu ifadeleri kullandı:

* Palu Belediyesi’ne alınacak olan 10 kişinin meclis üyelerinin ve AKP'li yöneticilerinin tanıdıkları arasında alınacağı doğrudur.

*Daha önceden zaten 5 kişi için müracaat etmişti bir iki meclis üyesine de bu alımlarla ilgili yakınlarının alınmasına teklif etmişlerdi ama meclis üyeleri kabul etmemişti.

*Daha önce bu alımlarla ilgili duyurumuzu yapıp askıya asalım insanlarda müracaat ettiği zaman herhangi bir kuşku olmasın içerisinde ama yapılmadı.

* Palu Belediyesi bazı işler toz duman geziyor. Belediyede meclisine getirilen kredilere onay verilsin diye meclis üyelerinin adamlarını almaya çalışıyorlar.

*Aynı zamanda belediyeye gelen kredi tekliflerine muhalif olan meclis üyelerinin disipline sevk edilmişti.

*Palu Belediyesi düzensiz bir işin içerisine düşmüş. Birilerine bir menfaat sağlamak için bir mücadele veriliyor.

“USULSÜZLÜKLERE KARŞI DİK DURUŞ SERGİLEYENLER TEHDİT EDİLDİ”

Belediyenin usulsüz alımlara ilk günden beri karşı olduğunu belirten belediye yetkilisi, şu ifadeleri kullandı:

* Bizim Palu'ya karşı yaptığımız bir iş olmadı Palu'nun devamlı adını çökerttik, tarihini çökerttik, siyasi kariyerini çökerttik.

* Belediyeye yapılacak alımlarda liyakata uygun alımlar yapılması konusunda uyarılarda bulunulmasına rağmen dikkate alınmadı.

* Belediye meclis üyelerinin yakınlarını aldıklarında kanunsuz işlere imza atmayan meclis üyelerine senin çocuğun ya da akraban işe gelmesin diyerek tehdit ediyorlar.

* Bazı meclis üyeleri belediyedeki usulsüzlüklere karşı dik bir duruş sergilemeleri sonrasında belediye yönetimindekiler işten çıkarmayla tehdit ettiler.

*Onun için bazı meclis üyeleri bu tür durumlarla karşılaşmamak için akrabalarının ya da çocuklarının belediyeye alınmasına müsaade etmedi. İlçedeki vatandaşların tepkisi bu alımlara karşı çok büyük.

İddiaya ilişkin telefonla aradığımız Palu Belediyesi yetkilileri iddiaları cevaplamaktan kaçınırken Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım ise telefonlarımıza cevap vermedi.

İlginizi Çekebilir AKP'li yöneticiden basına çirkin tehdit