AKP’li belediyenin festivali ihalesi tanıdık isme gitti

AKP’li Güngören Belediyesi’nin hamsi festivali düzenlemek üzere açtığı ihaleyi, 391 bin TL’ye AKP’li eski Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bilir’in şirketi kazandı.

Özlem GÜVEMLİ

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Güngören Belediyesi, ilçede düzenleyeceği “Karadeniz Hamsi Festivali”nin organizasyonu için 17 Ocak 2022 günü ihale düzenledi.

İhaleye 2 teklif sunuldu. 391 bin 750 TL'lik en düşük teklifin sahibi Bilir Turizm ve Danışmanlık A.Ş ile belediye arasında 4 Şubat-7 Şubat arasını kapsayan 3 günlük sözleşme imzalandı.

AKP'DEN 2 KEZ ADAY ADAYI OLDU

İhaleyi alan şirketin sahibi Ali Bilir. Bilir, 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde AKP'den Beykoz Belediyesi ve İBB Meclis üyesi oldu. 2004-2008 arasında Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

29 Mart 2009 yerel seçimleri için Beykoz Belediye Başkan aday adayı olmak üzere görevinden 5 Aralık 2008 tarihinde istifa etti. Ancak aday yapılmadı. Bilir, 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri'nde de AKP'den aday adayı oldu.

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