AKP’li vekil: Hayat pahalılığının sebebi biz değiliz

AKP MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, hayat pahalılığına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kontrolsüz bir artış olduğunu belirten Bulut, "Ekonomik bir zorluk yaşanıyor ama biz hep şöyle ifade ediyoruz diyoruz ki her ne kadar sebebi biz olmasak da çözümünden kendimizi mesul tuttuğumuz bir dönem" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Kanal Fırat'a yapmış olduğu ziyaret ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bulut, “Tarihinde ilk defa bir yıl içerisinde asgari ücrete bu kadar yüklü zam gelmişti. Bunun temel sebebi hakikaten insan merkezli çalıştığımızdan dolayıdır” diye kaydetti.

“FİYATLAR KONTROLSÜZ ARTTI”

Bu bayramda normalleştiğimizi hissettiklerini belirten AKP’li vekil Metin Bulut, “Bunlar çok zor şeyler tabi pandemi dünyayı ilgilendiren bir şey sadece ülkemizi ilgilendiren bir şey değil ama Elazığ son dönemde hem pandemi hem deprem birde şimdi ekonomik bir sıkıntı yaşanıyor Dünya genelinde. Totalde hani bunlarla mücadele etmek çok kolay değil herkes çok ağır bir psikoloji içerisinde bunu kabul ediyoruz.

Çok zorlu günlerden geçtiğimizi kabul ediyoruz ama şunu söylemek istiyorum, Allah'ın izni ile her karanlığın arkası aydınlık, her gecenin arkası gündüz bunlar geride kaldı gibi. İşte pandemi bitti depremin etkilerini hemen hemen azalttık yok diyecek seviyeye getirdik az bir işimiz kaldı. Bakıyorsunuz ekonomi ile alakalı inşallah yıl sonuna kadar daha bir düzelme olacak.

Ekonomik bir zorluk yaşanıyor ama biz hep şöyle ifade ediyoruz diyoruz ki her ne kadar sebebi biz olmasak da çözümünden kendimizi mesul tuttuğumuz bir dönem. Biz çözümünden de kendimizi sorumlu tutuyoruz o yüzden devletimiz de vatandaşımızı mağdur etmeme adına elinden gelen her şeyi yapıyor.

Tarihinde ilk defa bir yıl içerisinde asgari ücrete bu kadar yüklü zam gelmişti. Bunun temel sebebi hakikaten insan merkezli çalıştığımızdan dolayıdır. Yani insanı yaşat ki devlet yaşasın, insanın olmadığı yerde devlet olmaz. Fiyatlar kontrolsüz arttı hani Dünya'da petrol fiyatları arttı, döviz ülkemizde arttı hayat pahalı oldu ama hayat pahalılığı bu artışta çok daha fazla oldu. Kontrolsüz bir artış oldu.

Buna vatandaşımızı ezdirmemek, sabit gelirliyi ezdirmemek adına ilk defa belki cumhuriyet tarihinde bir yıl içerisinde asgari ücrete yüzde doksanın üzerinde bir zam yapıldı. Bu kısmi bir rahatlama oluşturacaktır” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir AKP'li belediye 'kuyruk olmasın' diye zam yaptı, yetmedi büfeyi kaldırdı