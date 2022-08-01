Akşener, ayçiçek teklifini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için gittiği Kırklareli'nde ayçiçek teklifini açıkladı. Akşener, “Bütün maliyetleri hesapladık. Üzerine yüzde 20 kar koyduk. Sulu ve kuru ayçiçek tarımının sonuçları itibariyle, ikisinin paçalı 15.1 lira; sulu ayçiçek tarımı sonrasında elde edilen ürünü 13.6 lira açıklamalı, kuru ayçiçek tarımı neticesinde elde edilen ayçiçeğe de 16.6 fiyat açıklanmalıdır. Şimdi bunun takipçisi olacağız.” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yurt gezileri kapsamında bugün Kırklareli'ne geldi. Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde vatandaşlara seslenen Akşener, siyasetçilerin çok uzun bir zamandır çalışmadığını ve vatandaşı dinlemediğini belirtti.

Akşener, “Siyasetçi, bizi yönetenler vatandaştan koptular. Ne düşünüyorsunuz, ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Soran yok, anlayan yok. Bunu ortadan kaldırmanın yolu size gelmekten geçiyor.” dedi.

“38 MİLYAR SİZİN CEBİNİZDEN ALINDI BİRİLERİNİN CEBİNE KONULDU”

Karadeniz turu sırasında fındık taban fiyatının 74 lira olması için çağrıda bulunduğunu hatırlatan Akşener, açıklanan rakamın ise 54 lira olduğuna işaret etti.

“20 lira fark var. Kimin cebine gitti, İtalyanlar’ın cebine gitti” diyen Akşener, şunları söyledi:

“Şimdi bir örnek daha söyleyeceğim. 24 milyar lirayı Türk Telekom’dan aldı, yani sizin cebinizden aldı Haririler’in cebine koydu. Haririler aile dostu, ayıp olurmuş. Peki size ayıp olmuyor mu?

Siz üretim maliyetlerini karşılayamadığınız için hayvanlarınızı kesime gönderirken ayıp olmuyor, bu sene çiftçilerimiz gübre atamadılar, ona ayıp olmuyor ama Haririler’e ayıp oluyor. Bitmedi. Ankapark diye Ankara’da ucube bir sistem yapmışlar.

Sayın Mansur Yavaş’la birlikte gittik, gezdik. Ne kadara mal olmuş biliyor musunuz? 801 milyon dolara, Türkçesi 14 milyar lira. 24 ile 14'ü toplayın 38 milyar lira. 38 milyar lira sizin cebinizden alınıp, birilerin cebine konulan bir para.”

“İKİ KALEMDE SİZİ SOYUYORLAR”

Bu para ile çiftçilerin nisan ayında ücretsiz gübre atabileceğini, besicilere yüzde 50 indirimli yem verilebileceğini, mazotta yüzde 35 indirim yapılabileceğini, EYT’lilerin önemli bir bölümünün sorunlarının çözülebileceğini, ilkokuldan liseye kadar devlet okulu öğrencilerine sabah kahvaltısı ve öğle yemeği sağlanabileceğini anlatan Akşener, “Bakın iki kalemde sizi soyuyorlar. Siz çocuklarınızın okuması için cebinizde ne varsa ortaya koyansınız. Gıdanızdan kesip çocuklarınızı okutansınız. Ama buna karşılık 58 puan alıp ayısı-dayısı olan gençlerin tayin edildiği bir ülkede 92 puanla sizin çocuklarınız tayin edilmiyorsa işte burada çok önemli bir haksızlık vardır demektir” şeklinde konuştu.

“ÇALDIKLARI YANLARINA KAR KALMAYACAK”

2 buçuk yıldır gezdiğini, bu süre içinde dinlediği sorunlara çözüm üretip bunları kamuoyuna mal ettiğini dile getiren Akşener, “Siyasetçilerin bunlar üzerinden rekabet etmesini, siyasetçilerin sizin dertlerinize çözüm üzerinden yarışmasını sağlayacağız. Seçmen, siyasetçinin velinimetidir. Sizden artık hiç korkmuyor bunlar. Çünkü ‘ceketimi assam, şapkamı assam seçilirim’ diyorlar. Şuculuk-buculuk üzerinden birbirine düşürülen seçmen velinimet olur mu, olmaz. Siyasetçi onu dinler mi, dinlemez. Çünkü yorulur. Dert dinlemek kolay mı? Ona çözüm üretmek kolay mı, yorulur. Şimdi benim sizden isteğim şu; 5 maaş, 10 maaş, 15 maaş alan danışmanların bulunduğu bir ülkede, bu düzen harami bir düzendir. Bu harami düzeni el ele verip, helal oylarınızla, demokrasiyle, sandıkta emekliye sevk edeceğiz inşallah. Bu harami düzeni birlikte yıkacağız. Çaldıkları da yanlarına kar kalmayacak, merak etmeyin” diye ekledi.

“AYÇİÇEK TEKLİFİNİ AÇIKLADI”

Ayçiçek teklifini de açıklayan Akşener şöyle devam etti:

“Bugün gezdiğim her ilçede ayçiçeğine dair fiyat açıklayacağım ki, ağalar öğrensin. Tembel tenekeler öğrensin. Bütün maliyetleri hesapladık. Üzerine yüzde 20 kar koyduk. Sulu ve kuru ayçiçek tarımının sonuçları itibariyle, ikisinin paçalı 15.1 lira; sulu ayçiçek tarımı sonrasında elde edilen ürünü 13.6 lira açıklamalı, kuru ayçiçek tarımı neticesinde elde edilen ayçiçeğe de 16.6 fiyat açıklanmalıdır.

Şimdi bunun takipçisi olacağız. Sizle konuştuk. Maliyetlerinizi hesapladık ve yüzde 20’lik kar payı ile bu sonucu açıkladık. Yani atmasyon, uydurma bir sonuç değil. Tarım Bakanlığı’na tarımla ilgisi olmayanları atayan bu zihniyet, ulusal süt konseyi denilen gruba hayatında inek görmemiş insanları atayan bu zihniyeti en kısa sürede el ele verip attaya göndermek bizim görevimizdir.”

“İNSANLAR İLACA ULAŞMADA CİDDİ SIKINTILAR YAŞIYOR”

Kırklareli ziyareti kapsamında Pınarhisar ilçesine de giden İYİ Parti lideri Meral Akşener, buradaki esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi.

Bir eczaneye giren Akşener, esnafa işlerin nasıl olduğunu sordu. Esnaf ise işlerin kötü olduğunu belirterek, “Ekonomi ciddi anlamda sıkıntı. Özellikle son bir iki yıl. İlaç fiyatlarında yüzde 60'a yakın bir artış oldu. İnsanlar ilaca ulaşmakta ciddi sıkıntılar yaşıyor. Veresiye defterimizde borçlar oldukça fazla. Şu anda 10-15 bin lira vardır kesin. Katılım payları arttı özellikle son zamanlarda. İnsanların belini büküyor.” dedi.

“EKONOMİMİZ ŞU AN UÇURUMDAN YUVARLANAN BİR KARTOPU GİBİ”

Kurumsal bir cep telefonu operatörü dükkanında çalışan bir personel ise “İşlerin çok daha iyi olacağı olacağını ümit ediyoruz. Sabahtan beri maksimum 10 kişi falan geldi. Şu an vatandaşların ekonomik durumu iyi olmadığı için zaruri ihtiyaçlarını karşılıyor, faturasını ödüyor, kontörünü yüklüyor. Çok daha iyi zamanlarımız olmuştu. Şu an uçurumdan yuvarlanan bir kartopu gibi gittikçe büyüyen çileye dönüştü ekonomimiz.” diyerek dert yandı.

“BU KADAR KRİZ GÖRMEDİM”

İşlerin durgun olduğunu söyleyen bir saatçi ise, “Ben 1971'den beri bu işi yapıyorum bu kadar kriz görmedim. İnşallah düzelir.”