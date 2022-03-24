Akşener esnaftan duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Bünyan ilçesindeki esnafı ziyaret etti. Bir berber dükkanındaki veresiye defterini görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Akşener, "Eczaneleri gördüğümde çok şaşırmıştım, ilk defa berberde veresiye gördüm" dedi. Öte yandan Akşener, bir işletmenin ürün fiyat listesinin fotoğrafını paylaşarak iktidara, "Buyurun, beceriksizliğiniz sayesinde oluşan memleket manzaraları..." diye seslendi.

Müslüm EVCİ

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kayseri’nin Bünyan ilçesindeki esnafı ziyaret etti.

“403 MİLYAR BORCUM VAR”

Bir bakkala giren Akşener, esnafa işlerin nasıl olduğunu ve vatandaşın alım gücünü sordu. İşlerin kötü durumda olduğunu belirten esnaf, “Vatandaşın alım gücü yok. Daha önce 15 liraya sattığımız yumurtanın kolisi şu an 45 lira. Kahve 6 liraydı şimdi 15 lira. Bittik başkanım. 500 lira elektrik faturası gelen dükkana bin 379 lira geldi. Yazık günah ya. 403 milyar lira şu an borcum var.” dedi.

“İLK DEFA BERBERDE VERESİYE GÖRDÜM”

Akşener daha sonra bir berber dükkanını ziyaret etti. Berber esnafı, 20 lirayı veremiyor müşteri diyerek veresiye defterini Akşener’e verdi. Veresiye defterini görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Akşener, “Eczaneleri gördüğümde çok şaşırmıştım, ilk defa berberde veresiye gördüm” dedi.

“KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİYDİ KÖYLÜ MİLLETİN KÖLESİ OLDU”

Akşener, Kayseri’de gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinden bir kesiti de sosyal medya hesabından paylaştı.

Videoda, hayvancılık yaptığını söyleyen vatandaş, yem ve mazot fiyatlarının yüksekliğinden dert yanarak şu ifadeleri kullandı:

*10 senedir hayvancılık yapıyordum. 30-40’a yakın malım da oldu. Ama şu an elimde 15 tane mal kaldı. Onları da bugün, yarın satacağım. Çünkü 350 lira bir torba yem. Gücümüz yetmiyor.

*Mazot desen, keza öyle. 20 liradan aşağıya düşmüyor. Hayvancılık bitecek, köylü bitecek. Bu millet ne yapacak? Şehirdeki insan ne yapacak? Aç kalacak. Köylü milletin efendisiydi, köylü milletin kölesi oldu, bitti yani.

*Bu sene inşaat sektöründe de çalışıyorum. Elindeki millet yarım işi bitirecek. Sonra köylü de ektiğini biçecek zar zor. Nasıl biçecek o da sıkıntı. Bu seneden sonra ne olacak? Siz de gelmezseniz, öbürü de gelmezse bu seneden sonra ne olacak?

*20 senedir başımızda. Daha şaplağını çalanlar var. Direnenler var. Olmaz böyle. Durum kötü. Esnaf sattığı malın yerine aynı fiyata alamıyor. Köylü malını elinden çıkarsa aynı fiyata alıp, koyamıyor.

“KÂBUSA DÖNÜŞÜYOR”

Akşener videoyu, “Artan maliyetler, memleketimizin her yerinde olduğu gibi Kayserili üretici kardeşimi de hayvanlarını satmaya zorluyor…’Köylü milletin efendisidir.’ diyerek başlayan hikâyemiz; Ak Parti iktidarının elinde, ‘beş müteahhit milletin efendisidir.’ kâbusuna dönüşüyor” notuyla paylaştı.

HALKA SESLENDİ

Akşener, Kayseri programının son durağı Melikgazi ilçesinde vatandaşlara seslendi, esnafın dertlerini dinledi.

“DEVRAN DÖNDÜ”

“Başbakan Akşener” sloganları eşliğinde konuşmasına başlayan Akşener, “2 yılı aşkın bir süredir esnaf esnaf, dükkan dükkan, il il, ilçe ilçe geziyorum. Ağalar bundan çok rahatsız çünkü alıştılar bizi birbirimize düşürerek iş görmeye; bedavadan, ucuz, emeksiz oylar almaya. Ama devran döndü. Artık bu milletin sesini duyan bir parti var. O da İYİ Parti.” dedi.

AKŞENER’İN MİKROFON UZATTIĞI ÇİFTÇİNİN İSYANI

Konuşması sırasında Akşener’in mikrofon uzattığı bir çiftçi, tarlaya gidecek mazot alamadığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Çiftçilerin traktörlerini satmaya başlayacağına işaret eden vatandaş, “Ekemiyoruz, biçemiyoruz, çocuğumuzu geçindiremiyoruz. Nerede bu devlet, nerede hükümet? Biz çiftçi olarak üretmek istiyoruz. Ben neden 2017’den beri şeker pancarı ekemiyorum? Hani şeker fabrikaları 5 yıl boyunca devlet garantisindeydi?” diye sordu.

Başka bir çiftçi ise tarlalara yapılacak ekim işlemi için su alamadıklarına dikkat çekti.

Bunun üzerine herkesin dertli olduğunu söyleyen Akşener, “Bu sesin duyurulması lazım. Ben bu sesi millet kürsüsünden duyuruyorum” ifadelerini kullandı.

“YANDAŞLARININ CEBİNE KOYSUNLAR DİYE SATTILAR”

Konuşmasından önce 28 yaşındaki bir gençle arasında geçen diyaloğu anlatan Akşener, “1000 kovan arısı varmış. ‘Şeker alamadığım için arılar ölüyor. Evimi sattım’ dedi. Şeker fabrikalarını göz göre göre, koparta koparta sattılar. Neden sattılar? Yandaşlarının cebine koysunlar diye sattılar” değerlendirmesinde bulundu.

“SEÇİME 1 YIL KALDI”

“Seçime 1 yıl kaldı. Erken veya sonra. Velinimet olduğunuzu göstereceksiniz” diyen Akşener, “Size maraba muamelesi yapanlara öyle bir Osmanlı tokadı atacaksınız ki, soluğu sandık dışında alacaklar. Helal oylarınızla, demokrasi ile sandıkta bu millet küçük görenlere, 5 maaş alıp yan gelip yatanlara, yan gelip yatan danışmanların garibanı tekmelediği bir ülkede saraydan burnunu dışarı çıkaramayanlara ve bu haramzadelere el ele vererek öyle bir tokat atacağız ki, bu harami düzeni birlikte değiştireceğiz” şeklinde konuştu.

ÜRÜNLERİN FİYATINI PAYLAŞTI

İYİ Parti lideri, ürün fiyatlarının yer aldığı bir listenin fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaşarak “Ülkemizdeki gerçekleri biz anlatınca reddediyorlar, vatandaş anlatınca nankör ilan ediyorlar, artık gerçeklerle yüzleşmemek için saraydan dışarı adım bile atamıyorlar. Ama biz Kayseri’de vatandaşlarımızlayız… Buyurun, beceriksizliğiniz sayesinde oluşan memleket manzaraları…” notunu düştü.

Akşener’in paylaştığı ürün listesinde fiyatlar şu şekilde:

Sırt pastırma: 350 TL

Seçme pastırma: 300 TL

Türkmen sucuk: 170 TL

Çemensiz pastırma: 450 TL

Kavurma: 240 TL

Mantı: 80 TL

Tulum peynir: 105 TL

Zeytin: 60 TL

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