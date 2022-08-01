Ali Babacan’dan saldırıya uğrayan cemevine geçmiş olsun telefonu
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Muharrem ayının ilk gününde Ankara’da saldırıya uğrayan Şah’ı Merdan Cemevi’nin dedelerinden Kazım Dede’ye, Demokratik Alevi Dernekleri Ana Fatma Cemevi Ankara Şubesi Başkanı Mustafa Karabudak’a ve genel merkez yöneticisi Murat Şimşek’e telefonla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yapılan saldırının üzüntü ve kaygı verici olduğunu söyleyen Babacan, “Failin hemen yakalanması bir miktar rahatlattı ama hassasiyetimizi hep birlikte, en yüksek seviyede dillendirmemiz gerekiyor. Bu, bizim toplumsal huzurumuz ve barışımız için çok önemli” ifadelerini kullandı.