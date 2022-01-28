Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 28 Ocak 2022

Altının ons fiyatı, 28 Ocak Cuma günü 1.796 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 787 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.306 TL.

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Gram altın haftaya 794 TL seviyesinde başladıktan sonra küresel altın fiyatları ve dolar/TL'deki yükselişle 805 TL'ye kadar tırmanmıştı. Dolar/TL'nin 13,62 seviyesinde seyretmesine rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşü takip eden gram altın, haftayı 787 TL civarında kapatmaya doğru ilerliyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 781 TL, satış 787 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 792 TL. Fiyatlarda 5 lira düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 28 Ocak 2022 Cuma günü 7.885 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.276 TL, satış 1.302 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.309 TL. Fiyatlarda 7 lira düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.250 TL, satış 5.306 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 5.333 TL. Fiyatlarda 27 lira düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.551 TL, satış 2.603 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.618 TL. Fiyatlarda 15 lira düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.158 TL, satış 5.209 TL. Geçen hafta tam altının satış 5.236 TL. Fiyatlarda 27 lira düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.145 TL, satış 5.197 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.224 TL. Fiyatlarda 27 lira düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 28 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 28 Ocak 2022 altın yorumları: Altın gram cinsi, günü 0.86% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli 789.67'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırarken kısa vadeli düşüş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 796.00 ve 809.00'de, destek seviyeleri ise 783.00 ve 770.00'de bulunmaktadır.